姜濤孖師妹Day Marf拍滙豐廣告　激鬥Chantel夥微辣演中銀賀年片

農曆新年將至，各大銀行陸續推出新年廣告，滙豐和中銀香港分別請來當紅偶像拍攝賀年片。滙豐有MIRROR人氣王姜濤聯同師妹COLLAR成員許軼（Day）、邱彥筒（Marf）以及王菀之和YouTuber雞丁，而中銀香港則找來《聲夢傳奇》15歲的姚焯菲（Chantel）做女主角，與微辣藝人馬檇鏗（Roberto）、姊妹拍檔葉佩男及葉思男，一同載歌載舞。兩隊人馬各有支持者，未知你又會支持哪一隊？



滙豐有MIRROR人氣王姜濤聯同師妹COLLAR成員許軼（Day）、邱彥筒（Marf）以及王菀之和YouTuber雞丁拍攝新年廣告。

形象乖乖女的Chantel在賀年短片中以不同造型示人，由鄰家少女到Hip Hop美少女都盡顯獨特氣質。Chantel在賀年短片中由頭帶到尾，她對今次的拍攝感到十分興奮：「今次的拍攝試了不少造型，當中最喜歡一身紅噹噹的hip hop look，有機會大唱rap及跳舞，對自己是一個突破，皆因粉絲大多數見到文靜的一面。」

而中銀香港則找來《聲夢傳奇》15歲的姚焯菲（Chantel）做女主角。

提到新年的拜年習俗，她表示最喜歡利市是：「我人生『第一桶金』都是多年來儲起的成果。」Chantel提到家人自小已幫她儲起利市錢，最近已為她開戶口，讓她學習自主理財：「爸爸媽媽都是會計師，由細到大他們已慢慢灌輸儲錢理財的概念，所以我會將利市錢儲起，用來作將來進修跳舞及演戲劇之用。」

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而滙豐就請來MIRROR人氣王姜濤聯同師妹COLLAR成員許軼（Day）、邱彥筒（Marf），以及王菀之和YouTuber雞丁，拍攝銀行電子錢包賀年廣告。姜濤表示今次拍廣告猶如拍賀歲片一樣：「我本身很愛熱鬧，所以自小就非常喜歡看港產賀歲片，尤其是劇情多數都是關於一家人聚首一堂吵吵鬧鬧，就特別有過年氣氛。今次拍廣告的現場正正有賀歲片的感覺，我飾演的角色和上司、同事和表妹搶利市，雖然拍攝時要不停跑，但過程非常有趣好玩。」談到有沒有準備新年派利市，他說：「以前我總是收到長輩的利市，但開始工作後，也會派利市給同事。」

滙豐就請來MIRROR人氣王姜濤聯同師妹COLLAR成員許軼（Day）、邱彥筒（Marf），以及王菀之和YouTuber雞丁，拍攝銀行電子錢包賀年廣告。

拍攝期間，王菀之亦分享自己派電子利市的經驗：「我是重視傳統的人，無論是結婚前後，都很享受向身邊人派利市，因為可以表達對他們過去一年的謝意。電子利市更方便快捷，亦更環保，更符合我個人理念。大家在農曆新年亦可以為環保盡力，只要稍稍改變習慣，對地球亦會有深遠影響。」

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