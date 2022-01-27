《家族榮耀》將重現鑽石級宮鬥手段　楊茜堯黑化網民嗌「爽」

集合強勁演員陣容，包括張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、郭政鴻、熊黛林、于洋、陳曼娜、余安安及艾威等，由金牌監製梁家樹與陳德修聯合監製的《桂圓美豐盈護色系列呈獻：家族榮耀》，將接棒《青春不要臉》播出。於本月頭率先在內地及無綫myTV Gold播出的《家族榮耀》，無論於myTV Gold的點擊或是內地播放量均是連續多天高踞第一位，劇集受歡迎程度可見一斑。

楊茜堯角色嘅黑化就算大家事先知道晒都好，但睇劇集開頭係唔會睇到任何端倪。

在香港及內地兩地熱度十足的《家族榮耀》，共有兩大賣點。不少網民表示，自《溏心風暴》系列及《珠光寶氣》後，無綫近年已甚少推出同類的家族鬥爭題材劇集，加上《家族榮耀》有齊妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等劇情，令不少觀眾看得咬牙切齒。更厲害的是，即使不是甚麼新鮮題材，但因「反轉位」層出不窮，要到最後一刻才能解開所有謎底，網民還是看得相當過癮、欲罷不能：「一旦投入了，就會愈看愈上頭。」不少家庭觀眾更已擔定櫈仔等翡翠台2月7日（周一）首播：「大製作呀」、「睇宣傳片覺得幾好睇，又係嗰啲家族勾心鬥角劇，等緊電視播。」

另三大女主角—楊茜堯飾演的甄芯、李彩華飾演的賈洛儀及熊黛林飾演的葉彩薇，奸險度各有高低亦是看點之一。先說甄芯，雖然《家族榮耀》已在網絡熱播了一段日子，看似人畜無害的甄芯真面目亦已全方位曝光，但卻絲毫無損觀眾追劇欲。皆因甄芯終極黑化的引爆點及箇中端倪充滿懸念，令觀眾在知道劇情走向的情況下仍能看得過癮肉緊，有網民直指甄芯黑化後劇情變得更「爽」。另外早年憑《回家的誘惑》奸角「艾莉」在內地竄紅的李彩華，這次同樣飾演機心女洛儀，且背後更有故事性、層次及苦衷，絕對是演技大考驗。至於熊黛林雖然演戲經驗不及楊茜堯及李彩華，但她飾演的潑婦型白鴿眼豪門大少奶彩薇卻是入型入格，眉頭眼額足以讓觀眾「眼火爆」。

李彩華在劇中的陰影勁為重手，給人污糟的感覺。（影片截圖）

點撃下圖睇劇中妝容：

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不少香港及內地網民又大讚楊茜堯升呢媽咪後演技再昇華：「之前佢做姚金鈴（《宮心計》奸角）雖然都好奸，但只係記得佢碌大對眼。今次佢進步咗好多，好有層次，演咩似咩，成日都畀佢呃咗。」楊茜堯受訪時坦言一直很喜歡演壞人：「觀眾都好想我演壞人，我都幾開心，因為我一直都好鍾意演壞人，比較有挑戰性。」另談到不少網民對於「姚金鈴」及「艾莉」同框大表驚喜，楊茜堯笑著回應：「觀眾都想我們再狠啲，所以最過癮係我哋完全冇包袱，唔怕演壞人會畀人掟雞蛋，反而可以更壞更狠咁演落去。」