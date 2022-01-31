農曆年煲燒腦神劇《開端》　輕鬆小品可選甜寵劇《昔有琉璃瓦》

又到農曆新年，本來普天同慶的日子，卻因為疫情持續，為安全起見，放假還是少點去街，避免交叉感染，而近日有兩齣甚有水準的內地時裝劇，其中推理劇《開端》，更被讚是燒腦神劇，放假大家正好發揮偵探頭腦找出兇手，至於《昔有琉璃瓦》則是一齣甜寵劇，下文為大家帶來農曆年煲劇推介。

下文有兩齣農曆年煲劇推介：

內地劇《開端》其實是一齣時空循環劇，女大學生李詩情(趙今麥飾)，被困在一輛公車上，每到特定時間，公車也會爆炸令全車人死亡，偏偏李詩情不斷死而復生，返回未爆炸前的時間，她跟另一位乘客肖鶴雲(白敬亭飾)，一起要面對「輪迴」，並要找出阻止爆炸的方法，逃離這個循環的時空，而在尋求真相時，從車上乘客的經歷，帶出社會上的不同故事，所以最終雖然未有解釋死亡循環的原因，對觀眾來說也只是小瑕疵，仍然值得追看。

《開端》被讚是燒腦神劇，男女主角要走出死亡循環。《（微博圖片）

至於另一齣時裝劇《昔有琉璃瓦》，由陳鈺琪和林一主演，二人被譽為最強身高萌，故事講述邵雪、鄭素年、張祁等幾名文物修復匠人的孩子，從小一起長大，各自性格不同，而分道揚鑣，多年後重遇，鄭素年成為文物修復師，再次重遇昔日遠走他鄉的邵雪，究竟能否有情人終成眷屬，就留待大家慢慢追看。

《昔有琉璃瓦》是一齣甜寵劇。（微博圖片）

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