40歲唐寧拍片高呼「我要入豪門」　笑言像完成壯舉網民大讚：犀利

現年40歲的靚媽唐寧昨日（26日）在個人YouTube頻道上載名為「我要入豪門」的影片，令不少網民誤以為她要嫁入豪門，但實情是唐寧親自落手落腳翻新家中大門，將「平凡之門」搖身一變成「豪宅之門」。她透露近兩年開始學習裝修：「唔好睇我細細粒，我對裝修不嬲都好有興趣。」



40歲靚媽唐寧拍片高呼「我要入豪門」。（影片截圖）

唐寧表示很多香港人面對着生活環境的轉變，如果學懂少許家居維修及裝修，就可以親自修補家中出現的缺陷：「呢個世代成日都要面對好多環境嘅轉變，生活嘅挑戰，唔識返一兩道散手，點得先？你有冇成日望住屋企嘅各種缺陷，例如門柄有啲鬆，枱角又崩咗，牆身有啲唔知乜嘢每日剝落少少，個窿越嚟越大？如果請人嚟做，連工包料可能好甘，自己落手做啦。結果，講就天下無敵，做就…今日我就係想話你知，一切都冇你想中咁難，嚟緊我會有一系列嘅DIY工程片，我就係想話你知，如果我做到，你都一定做到！快啲跟我一齊拎架撐開工！」

實情是唐寧親自落手落腳翻新家中大門，將「平凡之門」搖身一變成「豪宅之門」。（影片截圖）

片中，唐寧詳細講解翻新大門的每個步驟，拆螺絲、噴脫漆劑、塗上底漆、油漆及凡立水，動作熟練有板有眼。她非常有創意地將大門的兩邊塗上不同顏色，笑言像「隨意門」一樣，一打開就有兩種不同感覺，最後就為大門裝上門柄，連唐寧都指像完成壯舉般，認真厲害。網民紛紛大讚唐寧好勁：「犀利」、「好叻呀！」

點撃睇唐寧翻新大門及其他照片：

+ 40