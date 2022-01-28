家族榮耀｜李彩華爆羅子溢要求加吻戲　反擊楊茜堯張智霖親熱戲？

由楊茜堯（前名楊怡）、羅子溢（前名羅仲謙）、張智霖（Chilam）、李彩華（Rain）、熊黛林、黃浩然等主演的劇集《家族榮耀》近日在內地熱播，劇集圍繞馬氏家族鬥爭而展開，集合妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等劇情，話題性十足！日前Chilam、羅子溢、Rain及黃浩然在微博開Live，四人大談幕後故事，Rain更大爆羅子溢要求加吻戲！



楊茜堯同李彩華（Rain）在劇中原本是好姊妹，但後期反目，姊妹決裂。（劇照）

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楊茜堯同羅子溢這對真夫妻在劇中分別與黃浩然及Rain結婚，飾演馬耀堂的羅子溢與飾演賈洛儀的Rain雖然先婚後愛，但隨着劇情發展，兩人愈來愈恩愛，更有不少親熱戲，不過Chilam就大爆原本劇本沒有這麼多吻戲，Rain即時澄清是羅子溢主動要求：「他加的，不是我，他加了很多吻戲。」但羅子溢就澄清純粹是為了劇情：「有原因的，因為我看別人的作品的時候，我特別留意他們的關係，如果是做夫妻的話，不會太客氣，吻她的這裏（額頭）、這裏（臉頰），應該是多親嘴，代表愛意，兩夫妻不要很假，所以我跟彩華就是，因為我很愛你，所以會常常想去親你的。」

Rain大爆羅子溢要求加吻戲，搞到對方好尷尬。（影片截圖）

重溫劇中有幾甜蜜：

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劇中楊茜堯同羅子溢這對真夫妻在劇中分別與黃浩然及Rain結婚，但其實除了黃浩然這位「老公」之外，楊茜堯與飾演Marco的Chilam亦有連場親熱戲，劇中甄芯（楊茜堯飾）在嫁入馬家前曾與Marco在飲醉酒的情況下發生關係，兩人由門外旋轉式激吻到室內走廊，單單是這一場戲就旋轉了8圈！其後甄芯同Marco更發展婚外情，多次在遊艇幽會，更有床戲，相當出位！

兩人的這場激吻戲足足轉了8圈！（劇照）

楊茜堯同Chilam都有連場親熱戲：

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早前黃浩然煞科片段流出，在劇中飾演他太太的楊茜堯說：「老公，我使唔使代阿嫂錫你一啖呀？」，黃浩然即點頭，其後楊茜堯在他的臉頰上錫了一下，黃浩然亦回吻，不過在場的羅子溢似乎就呷醋，隨即同老婆咀嘴，宣示主權，引來全場大笑！

兩個老公！（微博@楊怡TaviaYeung楊茜堯）