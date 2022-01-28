專訪︱193課金邀林明禎拍MV　肥仔曾夢見家人離去：喊到收唔到聲

同年同月同日生的男團ERROR成員193（郭嘉駿）和肥仔（梁業）於生日（14日）推出全新個人作品《再次Puppy Love》以及《Dear MaMa》。一首描述情竇初開的初戀感覺，另一首則講述親情向家人表達謝意，截然不同的題材卻扣起你和我的回憶。成長後以為初戀無法重來，193親自填詞帶你重拾青蔥的愛情。年少時總嫌家人麻煩，恨不得快點長大，肥仔告訴你，長大後最怕時間一天一天在倒數。兩位接受《香港01》專訪時大談歌曲背後故事，193新歌MV雲集大量女神，肥仔找來影后級人馬加持，直言拍MV時喊到收唔到聲。

撰文：陳芷穎

攝影：陳順禎



兩位大談歌曲背後故事，193新歌MV雲集大量女神，肥仔找來影后級人馬加持，直言拍MV時喊到收唔到聲。（陳順禎攝）

193填詞描述青蔥愛情 曲風選用富懷舊感Synth Pop

193新歌《再次Puppy Love》描述青少年時期最懵懂又最純真的愛情，在他的眼中，初戀是兩小無猜又有種回不去的感覺：「到咗三張嘢嘅年紀，識女仔時已經有好多歷練，冇咗情竇初開嗰種感覺，希望大家可以搵返初戀感覺。初戀係好純真，會一齊計劃好多又幻想下將來，兩小無猜，初戀係回不去的感覺。」

至於為什麼選擇情歌為題材，他笑言很簡單，就是希望可以做一首多人聽的歌：「香港市場最流行係情歌，情感嘅嘢最易入到心。都係大家經歷過先會代入到，做首歌都想多人聽，主流歌手就一定做情歌。」曲風則選取有着鮮明懷舊感的Synth Pop風格，193表示原因同樣簡單：「因為窮呀！Synth Pop用Keyboard就可以做晒所有嘢，唔使買咁多樂器。同Delta.T（曲詞編監）一樣，屋企得Keyboard同電腦就可以做晒成件事。但都加咗啲結他聲令件事開心啲、輕快啲，冇咁偏門但其實都另類，唔係流行曲。」

在193眼中，初戀是兩小無猜又有種回不去的感覺。（陳順禎攝）

MV雲集大量女神邀林明禎女主角 193：得我阿妹唔係女神

今次193親自課金拍MV，更請來女神林明禎擔任女主角，他感激對方願意收取友情價：「之前拍啤酒廣告結識咗，嗰排佢又喺香港，即刻問佢可唔可以拍MV。佢好好肯收我友情價，今次自己課金，希望將個Budget壓到最低。」他笑指林明禎的鏡頭比自己還要多：「導演、攝影師好鍾意林明禎，拍跳舞，我跳咗15分鐘，林明禎跳咗差唔多一個鐘。MV出到嚟，林明禎多過我，但我唔介意，大家睇林明禎幫我刷點撃率。」

除林明禎外，微辣霍哥、3妹（郭嘉盈）、Yoyo（葛綽瑤）以及COLLAR成員Candy（王家晴）亦有份客串，MV陣容絕對是女神雲集，193笑指：「係呀，得我阿妹唔係。」身旁的肥仔拍手大笑：「呢啲咪阿哥囉！」其後肥仔追問哪一位女神令193有初戀感覺，193坦言：「林明禎有初戀感覺，我搵到初戀感覺，但初戀搵唔到我。」

今次193親自課金拍MV，更請來女神林明禎擔任女主角，他感激對方願意收取友情價。

夢見家人離去自覺沒為對方付出 肥仔憑歌向家人表達謝意

肥仔新歌《Dear MaMa》則講述親情，他說曾夢見家人離開，卻好像沒為對方做過什麼。為了不讓自己後悔，決定以歌曲向身邊人表達謝意：「有日夢見屋企人離開，喊到收唔到聲就醒咗，望住屋企人覺得好似冇咩做過。年紀增長，愈嚟愈多朋友突然間離開，有種感慨唔想後悔。做首歌想多謝照顧過我嘅人，唔單只媽媽，仲有爸爸、花姐。男人老狗行去同媽咪講『多謝、我愛你』會好尷尬，所以用歌去表達呢件事。」

肥仔新歌《Dear MaMa》講述親情，他說曾夢見家人離開，卻好像沒為對方做過什麼。為了不讓自己後悔，決定以歌曲向身邊人表達謝意。（陳順禎攝）

MV請來影后級人馬鮑起靜（鮑姐）擔任女主角，更令肥仔喊唔停：「鮑姐嘅親和力好強，有啲位同佢拖過手，發覺佢隻手幾滑。（193：好變態，有少少戀母情意結）拍MV需要一啲喊戲，情感上代入得好強，我喊咗好鬼耐。」肥仔指歌名亦包含另一商業含意：「姜濤首《Dear My Friends,》係我最喜愛歌曲，當啲人打個Dear加個M字，《Dear My Friends,》之後就會出現《Dear MaMa》，商業角度嚟講冇錯。另一個含義，希望韓國MAMA嗰邊都留意到香港有個特別嘅肥仔，Anson Lo得，我都得。」

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親情最易觸動淚點 肥仔少向家人提工作上的困難

親情最容易觸動肥仔的淚點，他坦言長大後的經歷令自己變得感性：「細個見到姨媽姑姐睇戲喊會覺得都黐線，細個冇經歷咁多，到你真係經歷過，原來情感上係會咁大波動。」作為男人，大概不會時常向家人提到工作上的困難，肥仔亦不例外：「唔會特別同家人分享工作上嘅事，佢哋只需要一個交帶。做排舞嗰時，我會邀請佢去睇我排嘅舞或者我嘅演出。以前會覺得跳舞唔夠勁，叫你嚟睇好似好核突，不如你唔好嚟，大個咗就叫佢哋一定要嚟睇。」

他笑言家人的安慰是來自於金錢，當收入穩定後，家人就不再擔心兼有安定感。193坦言當初決定入行時亦不敢向家人提起：「當初冒呢個險都唔夠膽同屋企人講，點講辭職想去做藝人，咁唔穩定佢哋會擔心。好多星二代好有錢先行到呢條路，我哋比較冇錢都行到，要多謝自己。」

肥仔笑言家人的安慰是來自於金錢，當收入穩定後，家人就不再擔心兼有安定感。（陳順禎攝）

至於早前ERROR出道三周年的活動，有粉絲戥他們不值更懷疑公司將ERROR放養，肥仔笑稱：「放養仲好，走地雞永遠都好食啲。」193亦享受這個管理模式，認為可以有更多發揮空間：「如果人哋畀晒規劃你，你就要跟住做，我哋放養啲嘢係自己諗出嚟，創意多好多，擺落去嘅多好多，自然就會上心好多。我哋享受大自由度，唔鍾意人委派，畀Idea公司再一齊去搞反而仲開心。」

Make Up：Cori Wong @AnnieG. Chan Makeup Centre

Hair：Denny Ku @ Chic Private I Salon

193 Outfit：Clot x Levi’s

Fatboy Outfit：Clot

Venue:：ohm industries

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