與Angelababy離婚傳黃曉明身家達50億　究竟使唔使分身家？

Angelababy和黃曉明1月28日突然宣布離婚，為六年婚姻畫上句號。（視覺中國）

1月28日黃曉明與Angelababy正式宣佈離婚，結束近7年婚姻。二人的工作室分別發聲明，指二人決定和平分開，已於日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子。二人都是圈中頂級吸金藝人，離婚後財產分配亦是外界焦點。

黃曉明Angelababy宣布離婚 同發文︰感恩過去所有，未來仍是家人

Angelababy（楊穎）與黃曉明至1月28日中午，二人同時發微博，留言「感恩過去所有，未來仍是家人。」（微博圖片）

黃曉明早是內地一線巨星，2006年已經入圍《福布斯名人榜》榜單第52位。與Baby拍拖期間已經大灑金錢搏紅顏一笑，曾經在Baby 25歲生日當街送200多萬元人民幣林寶堅尼跑車，2015年舉行的世紀婚禮花費有指高達2億人民幣﹗近年黃曉明幕前工作減少，但商業投資眼光獨到，單是早年購入600萬華誼公司股份，所持股份早已令黃曉明晉身億萬富豪，在北京、上海和青島都擁有超級豪宅。

黃曉明為兒子組裝玩具，令北京豪宅內部曝光。（微博圖片）

+ 35

據知與黃曉明有關的公司達48間，涉及影視、餐飲、科技、服飾、商貿、投資等多個領域，他又投資過不同電影如《中國合伙人》，《何以笙簫默》都票房大賣，有傳媒粗略估計曉明身家達50億﹗事實上二人都投資有道，曾經雙雙打入中國百大名人收入榜，Baby本身吸金力亦非常驚人，最少擁有貝沙灣與港島西半山逾億港元豪宅。二人未有聯名公司，暫未知是否有簽婚前協議書，離婚是否要分身家，暫時仍眾說紛紜。