Angelababy黃曉明結束六年婚姻　感情觀藏玄機：活到最後都是親情

Angelababy（楊穎）與黃曉明今日（28日）正式宣布離婚，回顧當初兩人之間的甜蜜互動和濃情蜜意，令人不勝唏噓。當年黃曉明在婚禮上揚言把Baby寵壞，Baby亦表示會一直在黃曉明身邊陪伴他，過往他們經常高調曬恩愛，但近年兩人卻愈來愈少互動，更屢傳婚變。其實Baby同黃曉明都曾在訪問或節目中大談感情觀，從中亦可見端倪。



當年兩人在上海舉行世紀婚禮，黃曉明在婚禮上揚言把Baby寵壞，Baby亦表示會一直在黃曉明身邊陪伴他，可惜此情不再。（視覺中國）

黃曉明自從與Baby拍拖以來，對對方百般寵愛，他亦曾提及自己的感情觀：「我希望我的女人是被我寵愛的，像公主一樣的那種，但有一個前提就是，她得是要以我為重，我對女人的要求就是貼心。我有點兒大男人主義，對女人的好就是比較霸道的那種好，比如說我真的喜歡你，會傾我所有的能力去讓你高興。」但他亦曾提到認為所有感情都會變，只有親情不會：「其實我覺得人活到最後都是親情了，到最後你會發現這世界上很多東西都是會變的，不管是友情，還是同事情，可能都會隨着時間流逝，慢慢地轉淡，但能夠走到最後的，都是親情。」

黃曉明對Baby百般寵愛。（視覺中國）

而早在十幾歲就已經出道的Baby，對待愛情一直有着「偶像劇般的憧憬」：「小時候覺得愛情是偶像劇式的，『永遠愛你啊』、『用一輩子去愛一個人』之類的。慢慢長大發現，其實愛情是會讓自己慢慢向前進步成長。再長大又會發現，其實不單只是愛情，親情和友情都是這個世界上非常真摯的感情。」對於外界對她的印象是「老公很愛她」，Baby亦曾感到不甘心，認為兩人相處應找到平衡，才能長久。

重溫兩人感情觀：

+ 22

Angelababy黃曉明世紀婚禮全回顧 近兩千人出席皇室級別行頭驚人