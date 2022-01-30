香港電台32強攻國際體壇盛事　直播北京2022冬奧會為健兒打氣

國際體壇盛事「北京2022年冬季奧運會」於今年2月4日至20日舉行，香港電台（港台）前日（28/1）宣布，獲無綫（TVB）提供賽事直播畫面，將安排港台電視32直播開幕式和閉幕式盛況，並且於比賽期間每天直播大約5小時賽事，預計會提供不少於60小時的比賽直播，承接「東京2020年夏季奧運會」和「2020年夏季殘疾人奧運會」，繼續與國家運動員和本地健兒推廣體育風潮。廣播處長李百全出席記者會時表示：「全球期待的冬奧會和冬殘奧會，將首次在北京舉行。港台將會透過港台電視32，為觀眾提供平台欣賞競爭激烈的世界級競賽，呈現運動員精彩的表現及奧林匹克的精神。」而港台亦會在北京冬奧結束後，播放3月份舉行的2022年北京冬殘奧會賽事，繼續推廣體育無界限的多元共融信息，以及「更快、更高、更強──更團結」的奥林匹克精神。

廣播處長李百全表示，港台電視32將呈現冬奧會與冬殘奧會運動員的精彩表現。

作為世界上第一個既舉辦過夏季奧運會，又將舉辦冬季奧運會的城市，「雙奧之城」北京在6年的冬奧籌辦過程中，一個個的冬奧地標從藍圖變為現實。港台1月起已開設「冬奧時刻」環節，於港台電視31節目《灣區全媒睇》、港台電視31及香港電台第一台聯播的《港台體壇123》內播出，介紹冬奧體育場館及運動項目，並透過場館設計師及運動員等訪問，展現北京冬奧的籌備進程。冬奧賽事期間，港台會繼續以專業的製作，讓市民投入比賽的熱熾氣氛，並已邀得體育評述員徐嘉樂、丘雨勤，以及香港輪椅劍擊奧運金牌運動員余翠怡等為賽事作專業的評述及分析，一起見證這個四年一度的世界級盛事。

點擊睇片：