專訪｜湯俊明全力開拓抖音市場　曾遭冷嘲熱諷：咩人嚟㗎死茄喱啡

在疫情前，可能未必有太多人留意到抖音這個平台，未必會預計到有一日直播帶貨會如此普及，更未必想過原來真的有人可以靠抖音翻Hit。畢業於無綫第六期藝員訓練班的湯俊明，一直發展平平，他曾在2013年轉戰香港電視（HKTV），希望有更多機會，可惜事與願違，HKTV不獲發牌，失業後他曾一度轉行做裝修，之後又回巢，直至去年年初他宣布再度離巢，不過今次他就毅然轉往內地發展，更積極開拓抖音市場：「呢個社會不斷咁變，你仲係淨係拍戲，諗住我淨識做戲，其他我唔識係唔得㗎喇。」



訪問當日，湯俊明都隨身帶着手機腳架，方便隨時拍片。

曾被HKTV高薪挖角 一度轉行做裝修

入行28年，湯俊明拍了超過三百套劇，可惜演藝事業未有太大突破，在TVB工作了近20年的他於2013年因豐厚薪酬及發展機會等條件太吸引跳槽到港視，但因未獲發牌，令他的事業遇上一大衝擊，冇工開唯有轉行做裝修，由學徒做起：「嗰三個月真係人生最辛苦，由朝早9點做到晚上9點先收工，做足12個鐘，日曬雨淋，仲要一個人搬起成棵樹咁粗嘅鐵通，一手一脚搭鐵皮屋。」辛苦之餘，又前途未明，最後他於2016年在監製林志華的幫助下重返TVB，雖然當時他曾猶豫過應否回巢，擔心要承受冷嘲熱諷，但幸好台前幕後態度都十分友好，而他回巢後先後參演了《踩過界》、《金宵大廈》、《反黑路人甲》、《木棘証人》等。

回巢後湯俊明曾參演劇集《反黑路人甲》。（IG@tong_chun_ming）

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直至2020年11月他再度約滿，剛好有內地公司有意簽他，再三思量後他決定不續約：「抖音都係其中一個離開嘅原因啦，抖音嘅發展係好蓬勃嘅，上年4月有個導演朋友，仲有幾個藝員話有間抖音公司想簽我哋，我哋諗咗一段時間，覺得抖音都係一個新嘅出路，咁就嘗試去真係做抖音喇。」由於疫情關係，往返香港同內地需要隔離，始終不便，為了有更多工作機會，湯俊明選擇長駐內地：「要畀人知道我嚟咗內地，有工作隨時可以搵我，如果你喺香港有工作先上嚟，咁就其實冇咁易有工作，所以上年9月咪順勢上嚟。」

否認因TVB人工低而再度離巢 隻身闖內地由低捱起

為了一條前景未明的路，放棄在香港的工作，在外界看來似乎不太明智，但湯俊明就認為恰恰是一個轉機：「最初我係諗住同公司請假，上嚟幾個月，因為我都想睇下係咩情況先，但未開始申請假期，公司就搵我傾約喇，但係就條件唔係好啱啦。雖然好多人講TVB好低人工，但我唔覺得低嘅，因為當一間公司畀份合約我，而我又簽嘅，咁我簽得，我即係覺得呢份人工我可以接受到啦，自己接收到唔可以叫低啦，你接受唔到離開先叫低啫，我走嗰陣份合約就傾得唔係咁啱，咁我咪走囉。我最唔鍾意就係有啲人走咗之後話TVB乜乜乜，講真嗰句，TVB都養咗我咁多年，我都仲健在呀，所以我覺得TVB對我算係好㗎喇，但最後呢一年，我真係想上內地開始闖下喇，都留喺香港咁多年，我覺得真係要離開呢一間咁多年嘅學校啦，要自己出去鍛煉下，所以上咗嚟內地。」

湯俊明在去年年初宣布再度離巢。（IG@tong_chun_ming）

雖然在正式返內地發展前已經同抖音公司傾好條件，似乎已經沒有後顧之憂，但湯俊明就否認：「又唔係喎，offer唔係好好咋喎呢邊，不過我覺得要踏入我哋祖國呢個市場，梗係要去由低捱起㗎啦，除非我係好紅，超級巨星，我又唔係，梗係要慢慢捱，起碼你要留喺度，畀多啲人知道有湯俊明呢個人。」

湯俊明唔怕由低捱起。

最初湯俊明與內地公司簽約一年，但由於團隊經驗不足，未能為他帶來更多經濟效益，所以他選擇不再續約，不過現時他亦有積極物色更好的團隊：「其實都傾咗好多間公司，但係到臨門一刻我都係決定唔簽，因為太集中喺直播帶貨，每個禮拜要做好多場，一場可能要做四、五個鐘，你要不停講嗰個產品，當佢好似新嘅一樣咁樣講。offer底薪都好ok嘅，賣貨有提成，當然比TVB好好多嘅，但諗下咁辛苦我得唔得呢？如果到時我要拍戲點算呢？可唔可以抽到身去拍呢？其實始終我哋主要職業係演員，抖音係一個輔助，當我唔使拍戲我就全力做抖音，當我有戲拍嗰陣都唔可以話放棄抖音嘅，咁咪冇做得咁密囉，主要我都係鍾意拍戲多啲。」

湯俊明始終堅守演員本分，他認為拍戲才是正職，抖音只是輔助，近期在內地熱播的《家族榮耀》中亦有他的演出。（微博@湯俊明）

拍抖音片全靠自己摸索 隨時做下一個陶大宇？

的而且確，你永遠不會預計到抖音影響力之大，就像大家也沒想到陶大宇憑着一首《倒轉地球》在內地爆紅，這股風潮更吹到返香港，令他成為時下最炙手可熱的「歌手」，甚至成為成功典範：「我永遠唔會評論人哋嘅視頻，但喺抖音世界係好得意嘅，咩叫好咩叫唔好好難講，你只要令睇嗰個人開心就已經足夠喇。做呢一行有幾多個可以咁嘅年紀仲咁爆到出嚟呢？但有一個就代表可能有第二個、第三個，可能下一個係你呢，努力啲做好自己，機會未嚟到之前咪增值自己囉，呢個社會不斷咁變，你仲係淨係拍戲，諗住我淨識做戲，其他我唔識係唔得㗎喇。」

曾被封為「師奶殺手」的陶大宇因為在內地登台獻唱《倒轉地球》而爆紅，他獨特的唱腔及「水撥式」台風吸引不少人爭相模仿，風頭一時無兩！（影片截圖）

湯俊明在每條片開頭都會首先介紹自己。（影片截圖）

近年抖音愈來愈Hit，吸引不少巨星加入，但原來湯俊明早在2018年已經進駐抖音：「當時當係微博、IG咁一個社交平台去用，完全冇諗過有任何用途，到上年4月開始拍抖音，最初諗唔到咩方向，自己學剪片，搵教學片，抖音係要自己不斷試，試到搵到條啱自己嘅路。有一日我落樓跑步，一路跑一路拍片，嗰條流量都有二十幾萬喎，就咁講幾句嘢，咁之後就真係拍跑步，試下介紹跑步嘅地方，講埋天氣、幾多度，就習慣咗，開始我跑步嘅視頻。抖音其實都係一個幫你宣傳自己，多啲人識自自然有多啲人會用我，商演呀、廣告呀，係有呢個作用，但係而家唔同喇，抖音最盛行就係直播帶貨，希望可以搵到食養自己同屋企人啦。」

他還會講下當日的天氣，再介紹下他跑步的地方，這也逐漸成為了他拍攝短片的風格。（影片截圖）

湯俊明平時都有開Live唱歌，積極同網民互動。（抖音截圖）

直播帶貨之路不順惹負評 受盡網民冷嘲熱諷

隨着直播帶貨盛行，愈來愈多藝人加入這個行列，但湯俊明的帶貨之路就不太順利：「上年11月中做過一場帶貨，去江西贛州賣臍橙，當慈善咁去做，幫農民賣橙，但可能始終物流冇咁發達，有時寄貨遲咗，可能有少少甩漏啦，搞到好多劣評，直播帶貨個分數變到好低，都好慘呀嗰次。我直播帶貨一定要試過先賣，就算一支潤唇膏又好，潤膚露又好，我都自己試咗搽喺自己塊面度睇下有冇敏感先，所以我就專賣啲平嘢，同我啲家人，即係粉絲講，我搵到啲平靚正嘅嘢，如果你買希望畀返個好評我，咁我而家個分數差唔多去到中上喇。當你粉絲量去到10萬，其實好多人都會搵你帶貨，全部都係啲商家自己搵嚟，我會揀啦，叫佢寄啲貨嚟畀我試，試啱咪會帶囉，仲有會睇下店鋪評分，低嘅我唔會幫你帶㗎。」

因為一次直播帶貨搞到負評不斷，拉低了自己的分數，所以湯俊明現時在挑選產品方面十分小心，一定要自己試用過才賣，寧願賣多點平價護手霜、潤唇膏等，希望獲得更多好評。（抖音截圖）

由演戲變成直播帶貨，演技好亦不代表帶貨能力就強，銷情理想固然好，但銷情慘淡就被封為「最慘帶貨明星」，又或者用「淪落」來形容，但湯俊明就不認同：「我覺得唔可以用淪落，每一份工作都應該尊重，起碼唔係偷、呃、搶，點解要用淪落呢個詞語呢？一樣都係搵錢，只要大家用正當方法我覺得係ok嘅，每個人都要生活㗎啦。（有冇見過一啲唔太友好嘅留言？）都有嘅，最初啲人入嚟直播間，『你咩人嚟㗎？死茄喱啡！呢個咪跑龍套？』最初睇係唔開心嘅，做咗咁多年俾人咁樣話，我都試過話佢哋識唔識尊重人，但而家我已經睇化晒，我覺得你做得直播就要遵守個遊戲規則，人哋係有權講任何嘢嘅，就算我拉黑佢，又會有第二個，唔通個個都拉黑佢咩？咁睇你點樣用自己嘅EQ控制個場面，而家慣晒囉。」

雖然曾在直播期間被嘲「死茄喱啡」，但湯俊明現時已經可以淡定面對。

在中山生活了一年，湯俊明自言已經非常習慣，未來亦會將工作重心放在內地：「成副心機都係上咗嚟㗎喇，主要都會喺內地。（會唔會覺得呢個年紀先到內地發展太遲？）我覺得又唔會喎，抖音咩年紀都做得，好多年齡層面，冇所謂嘅，除非我而家七、八十歲啦，我都仲係四字頭啫，咁都仲可以搞嘅，如果再唔上嚟就真係遲喇。」