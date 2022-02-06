專訪｜陶大宇太多包袱唔會輕易接劇：同TVB合作唔到係一個遺憾

陶大宇自09年離開無綫後，轉戰內地市場，北漂十年，雖然有工作有收入，但知名度大不如前，由最初的怨天怨地到後來相信「冇作品被淡忘係正常」，誰不知卻在去年底以一首《倒轉地球》成功轉出話題以及多次熱搜。兩個月之內有近20場的商演及登台騷，爽賺7位數人仔，再旋風式回港出埋賀年歌。這天訪問在室外拍攝完畢後，不少女士一見陶大宇即大叫「偶像」，並要求合照，師奶殺手變中女殺手，一切如他所說「而家一鑊過拎返晒」。



58歲的陶大宇因翻唱劉德華的《倒轉地球》引起網民討論，中港兩地人氣勁升。 (梁碧玲攝)

加你少少錢都冇意思

《倒轉地球》一直是陶大宇在內地登台時的「飲歌」，去年底突然被網民發現其水撥式台風以及人歌分離唱法，儘管負評如潮，但陶大宇沒有太介意，因為他的原意就是想為大家帶來歡樂：「因為社交平台先會令自件事發酵，所以我其實係好多謝網友，好同壞嘅留言自己都有睇，會諗點解佢哋咁話我，但所以嘢對我嚟講都係力量。」短短兩個月，在內地接了20場演商，要不是受疫情影響，收入應該更為豐厚，陶大宇說:「好多人都問我有冇乘機加價，但我要加幾多先好？拎多你少少都冇意思，咁不如你畀多啲工作我，其實都係一場數字遊戲。今次係一個好好嘅藉口去加價，但我又唔會，只要提供到多啲工作畀我已經可以抵返條數，所以我都有良心地冇趁火打劫。」

訪問當日，陶大宇現身餐廳受不少食客歡迎。 (梁碧玲攝)

為賀年歌現身花墟，無論係男女老少都「吸」到埋身。（資料圖片)

唱夜場唔覺卑微

近年不少香港藝人北上搵食，陶大宇坦言內地工資的確比香港高，但要成功取得入場券並非易事，而他早在97年第一次離巢後已經部署，至09年正式離開無綫後，拿著入場券以及所有的累積獎金，北漂十年。由一線小生變為登台藝人，出入夜場多過片場，他並沒有覺得被貶值身價：「打得呢份工，除咗拍戲，就係登台唱歌，如果我去織冷衫就話啫。五虎將以前都成日都星馬登台，之不過而家內地市場代替了呢個市場，我完全唔覺得卑微，加上我係藝人，唔係專業歌手，做騷都係帶歡樂畀大家。」以「處女座好麻煩」形容自己的陶大宇，坦言如果早在10年前看到自己作品被惡搞一定會十分㷫，但或許是經歷過浮沈，加上歲月的增長，如今無論對人對事都不會太執着。

保錡重現人歌分離，陶大宇表示為ViuTV拍攝《辣伙頭》時已認識對方:「佢地好有我以前縮影，等埋位時咩都講、咩都玩。佢扮我其實都係幫緊我，如果唔鍾意都唔會扮，開心之餘都係我嘅榮幸。」

「呢行好奇怪，可以好突然間冇嘢做。過去十年我仍然喺呢行做緊嘢，只不過冇人去報道。呢行好現實，你受歡迎的話，出街都多人搵你影相；你冇作品，被淡忘係正常。我冇新作品，但我仍然運作，直到而家感覺好似係一鑊過拎返晒，哈哈！當然係有動搖過、有唔開心過，但好在我係有工作做就開心。就算怨天怨地都好快就過，我可以自誇心態真係幾好。」中學畢業後隨即加入無綫，至今39年，陶大宇笑言轉行的話，有如要老人家轉用智能手機一樣。「曾經有人約我出嚟，介紹一個旅行社老闆俾比認識，對方竟然叫我去帶團，我真係搲晒頭，當下冇黑面，但事後有檢討，自己一定有嘢做得唔好先會令人我係可以去帶團。」

陶大宇十分羨慕歐陽震華在角色上沒有太多限制，無論古裝或者演交通警都可以，反觀自己的範疇比較細，這亦是他一直未返TVB拍劇的原因。

唔做小生反而有包袱

陶大宇早年曾兩度離巢，由鬧翻到賠錢終止合約，關係要幾惡劣有幾惡劣。但由他早前人在內地特地為《歡樂滿東華》拍片籌款，到人在香港直踩電視城做訪問，莫非真係沒有永遠的敵人？。他說：「佢哋人工低係事實，呢個係大家都知，但冇佢哋提供嘅渠道或者機會，你點會發揮長處？呢個係相輔相成，我入行都係我幾千一個月，每年做得咁辛苦去renew份約都係加得4百蚊。做人都公道啲，佢真係比好多機會同知名度。其實我哋冇冰封過，一直都有搵我做嘢，只不過緣份未到。係有搵我拍劇……我覺得係自己問題，唔係好啱我做，加上檔期問題，所以每次都合作唔到，其實都係一個遺憾。我要重申一次我係拍劇出身，唱歌係搵食工具。唔排除會返去，但我已經唔係小生，要睇角色我鍾唔鍾意，又要搵人襯到，我太多包袱同顧慮。以前可以攬攬錫錫，但而家唔得，好易會有反效果，唔得就真係唔得。」