AppleTV+｜李敏鎬尹汝貞首度合作　與荷里活團隊重現朝鮮日治時期

韓國演員李敏鎬於前年宣佈跟Apple TV+合作拍攝原創韓劇《彈珠人生》（Pachinko），日前官方釋出首批劇照。劇集取材自韓裔美籍作家李珉貞暢銷全球的同名小說，劇情由日本殖民朝鮮時期開始，見證著多個韓國世代、在不同時空下的悲歡離合，並宣布即將於3月25日上架。

劇集將於於3月25日上架。（Apple TV+）

主角李敏鎬飾演與犯罪組織勾結的商人漢水，而以少女演員身份參演《張玉貞，為愛而生》、《主君的太陽》等劇的金敏荷則飾演順慈，因與漢水發生戀情而不惜離開家鄉前往日本，故事延展成一部講述在不同地方尋找自我認同、有關面對逆境與發現勇氣的動人史詩。

作為Apple TV+首部設定於韓國、日本及美國不同時空、劇情展現三種語言的原創劇，《彈珠人生》的演員陣容包括憑電影《上流寄生族》奪得奧斯卡最佳女配角的尹汝貞飾演年老的順慈，以及美劇《愛情生活》（Love Life）韓裔美籍男星 Jin Ha、美劇《吸血鬼後裔》（Legacies）男星 Soji Arai、《F9 狂野時速》女星澤井杏奈（Anna Sawai）、藍絲帶獎最佳女配角南果步等參與演出。而幕後製作團隊包括美劇《謀殺》（The Killing）編劇Soo Hugh擔任主創、執行監製及編劇，美國電影《心靈築動》（Columbus）導演名田高梧 （Kogonada）及獨立電影《Ms. Purple》導演、演員 Justin Chon 執導和執行監製等等。