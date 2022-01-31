虎年夠Chill食玩遊｜吳子冲腳底藏人字紋有運行 林秀怡被批勞碌命

由歐陽偉豪（Ben Sir）率領林秀怡、張彥博、吳子冲、湯之欣、周百恩、黃瀅仴、于淼及黎瑞業主持的全新賀年綜藝節目《虎年夠Chill食玩遊》，為讓觀眾虎年過得更加順風順水，特別請來有「旺角馬小玲」之稱的「陰陽師」小玲師傅、生命靈數分析師Rikee Lee，及能量香薰精油師Kooby，與大家分享虎年趨吉避凶關鍵、以「腳」取人之道、生命靈數計算大法、顏色開運秘訣、及如何以精油提升自身能量等。

大合照。

話明要「夠Chill」，當然要搞搞新意思，手掌大家平時睇得多，睇腳掌絕對是第一次。小玲師傅表示無論是腳面多毛、或是腳板出現不同紋理包括龜形紋及剪刀紋等，均代表著不同的性格及命運。腳板有人字紋的吳子冲，便被指容易得到貴人扶持，事業有望更上一層樓；而甫見到師傅即猴擒地搶問「我幾時嫁得出」的林秀怡，則被批「勞碌命」，但有望辛苦得財，秀怡聞言即時「破涕為笑」。

吳子冲對腳有人字紋，但人字紋到底又應該點睇架呢？

小玲師傅又謂男人腳趾公有痣代表性格忠厚，是男朋友與及老公最佳人選；女人則以腳掌厚肉及腳趾生得細細粒為最有福氣。小玲師傅還大方分享了2022年避凶要訣：「唔好喺屋企中間放雜物，或者會郁動、會響嘅嘢」，小玲師傅還特別提醒愛打麻雀及愛貓人士需要注意事項，以防虎年傷和氣及陷入「反枱」危機，敬請留意！

林秀怡好積極咁向分析師「收風」！

除了師傅，生命靈數分析師Rikee Lee會講解如何由出生日期計算出生命靈數，並大談不同數值生命靈數代表的特有意義：「生命靈數嘅由來，係一個古希臘數學家發現宇宙萬物都係數字，每個數字都有主命數性格，而人嘅性格就會喺出生年月日度突顯出嚟。」Rikee指生命靈數數字是「5」的林秀怡，不但自由自在，且十分奔放兼愛冒險，完全解釋了林秀怡平時在綜藝節目中為何表現如此瘋狂兼零底線。Rikee亦會教大家顏色開運大法，不同的生命靈數除擁有個人專屬開運顏色外，不同生肖年的開運顏色亦大有不同。

林秀怡其中一個任務，係要餵吳子冲食嘢。