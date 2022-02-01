張致恒𠱁番老婆一團和氣　雯雯變積極：笑住去行前面嘅路

張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯）日前在IG上載了一張單人照片，寫下「每一段關係嘅結束，都係為咗有更好嘅將來」惹來婚變揣測。Steven經理人隨後回覆傳媒指Steven現正身在內地工作，聲稱兩人沒事，只是前幾日他太太心情不好而已，他太太照顧小朋友有時壓力大，而Steven前日（30日）貼出合照表示「一家五口好好咁樣愛下去！」暗示雯雯再有喜。

雯雯再次分享心情，會每日笑住面對。（IG@ugly__mama）

雯雯昨晚（31日）再次表達心跡，回心轉意用一家人身分前行：「擔心我的朋友們，原諒我冇逐一覆你哋，我還好，的確曾經想放棄，但既然選擇得呢段婚姻、選擇得帶小朋友嚟呢個世界，或者我係應該有責任再努力一次、再堅持一次。我相信我哋兩個再一次上咗一課，亦會從成長中學習包容、體諒、愛惜。我哋一家五口定會變得更加強大，冇咁輕易畀任何野打沉，更加努力去生存，每日都係笑住去行前面嘅路。」同時他上載片段與兩位仔仔到空地「放電」，不過片中男人因為沒有入鏡，未肯定是否Steven已及時回港陪屋企人。

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