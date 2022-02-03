賀年歌非為新年而作？　有首竟為慶祝抗日勝利

每年農曆新年前後足足一個月，無論出門辦年貨，還是打開電視，都會聽到同一批經典賀年歌，只要響起前奏隨時都可以大合唱。但原來有些歌曲原本並非為新年而創作，甚至與抗日有關。

劉德華2005年的賀年歌曲《恭喜發財》，歌詞充滿吉祥喜慶，最適合新年用來拜年，而劉德華亦曾在春晚扮財神唱《恭喜發財》。（網上圖片）

《歡樂年年》

1977年的一張賀年歌唱片中，有12首賀年歌，由鄭少秋、汪明荃主唱。最膾炙人口，肯定《歡樂年年》榜上有名。因為早年香港流行英語或國語歌，《歡樂年年》可算第一代原創的粵語賀年歌，一直流傳至今成為每年必播歌曲。

風行唱片公司於1977年發行的《歡樂年年》，至今仍然是賀年金曲之霸。

《恭喜恭喜》

「每條大街小巷 每個人的嘴裡 見面第一句話 就是恭喜恭喜」

編曲簡單，歌詞中單是「恭喜」二字已出現數十次，但這首唱遍大街小巷耳熟能詳的歌曲竟然不是為賀年而作。如果仔細觀察歌詞就發現，這首歌能跟過年搭上邊的，似乎只有「恭喜」二字，甚至還出現了「磨難」、「困難」這種完全說不上吉祥。原來恭喜的原意並不是恭喜發財，而是為了慶祝抗戰勝利！

1946年日本已戰敗投降，曾創作《玫瑰玫瑰我愛你》《夜上海》等的著名作曲家陳歌辛，以筆名「慶餘」創作《恭喜恭喜》詞曲，以慶祝中國抗日戰爭勝利。 「經過多少困難，歷經多少磨煉，多少心兒盼望，盼望春的消息」歌詞意味甚長，都是在慶祝抗日勝利，中國人民終於盼來好日子，後來逐漸才演變成如今的拜年歌。

《恭喜發財》

「恭喜呀恭喜，發呀發大財，好運當頭壞運呀永離開。恭喜呀大家，黃金裝滿袋，眉花眼笑，得意呀又開懷。」

由葛蘭主唱的《恭喜發財》是1957年香港電影《酒色財氣》中的歌曲。不過，《酒色財氣》並不是賀歲電影，歌詞表達的其實是主角喝醉、幻想自己即將發財情形，但「恭喜發財」是新年常見的祝賀詞，因此逐漸成為大眾印象中的新年歌曲。