《造星》女團Lolly Talk搞年宵籌製作費　「人哋有大水喉我哋冇」

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》除了成功打造新一代女團COLLAR，亦促成了另一隊女子組合誕生──她們便是阿蛋（黃詠霖）、阿Yo（郭曉妍）、Tania（陳紀澄）、Elka（鄭芷淇）、Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）、MeiMei（曾美欣）和阿妹（黃敏蕎）組成了Lolly Talk，而她們在上月27日至31日（年廿五至年廿九）亦有在尖沙咀一個大型商場擺年宵，吸引大批粉絲前來支持。

Lolly Talk八位成員年廿五至年廿九到尖沙咀一個大型商場擺年宵。（陳栢宇攝）

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COLLAR以外另一隊《造星》女團 Lolly Talk靠自己搞年宵一波三折

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受本地第五波疫情影響，Lolly Talk籌備年宵過程一波三折，場地被迫更改，展期由六日縮到五日，不過她們沒有因此洩氣，一眾成員前日（31/1）接受《香港01》訪問時便指等候主辨最終安排前，已經準備了多個後備方案，例如自行另覓場地、與其他店舖Crossover等，好在主辦成功爭取到新場地，Sinnie說：「我哋內心係唔想Cancel呢件事，因為都好咗好多心機做呢件事，唔想浪費心血。」阿蛋則補充：「我哋都好想同Fans有見面嘅機會，我哋都好想同Fans有見面嘅機會，亦都想親身多謝佢哋，亦都係第一次做年宵活動，我哋都係想繼續進行嘅。」

年廿九是Lolly Talk尖沙咀年宵攤位最後一日，下午三時許有超過五十名粉絲排隊等見偶像、購買周邊，而他們亦非常「乖豬」，應Lolly Talk要求嚴守社交距離指示。（陳栢宇攝）

談到Lolly Talk差點沒有年宵場地的同一日，COLLAR與國際品牌寶礦力水特簽約，網民把兩者相提並論，問她們會否覺得「有比較有傷害」，阿妹：「其實又唔會，正因為有呢啲經歷，我哋先會更加珍惜，感覺更加實在。」阿蛋又指成個年宵攤位由她們一手一腳砌出來，特別有趣、過癮：「我哋亦都好恭喜COLLAR可以簽到寶礦力水特，戥佢哋開心！」

Lolly Talk與現場工作人員不斷溝通，管理人流。（陳栢宇攝）

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至於未來發展方向，本身是Indie Artriste的Sinnie透露Lolly Talk繼續以拍片為主：「我自己都有寫歌，可能會寫啲歌出嚟For一齊玩，亦暫時會用自己資源做住自己想做嘅嘢先。好多人話人哋有大水喉我哋冇，但係我哋其實都有好多人情卡，大家都好好，無論係造歌、拍片，見到我哋咁努力，都會好想幫我哋，我哋亦清楚呢個唔係必然。」阿蛋更指不少《造星》幕後以基本價幫她們拍片：「好似《Candy Ball》條片咁，等我哋可以有條靚嘅片出到嚟，如果冇佢哋，都應該拍唔到。」至於今次年宵預計可以賺多少製作費？Sinnie說「我哋有計過嘅，扣除營運成本，其實每日銷量上落都好大，所以都唔係好多，我諗夠我哋Cover一、兩隻歌嘅製作，或者都未必夠。（都應該有五位數字？）應該有。」