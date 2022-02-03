Ella陳嘉樺年初二回娘家煮八道餸　網民讚： 被演藝圈耽誤的大廚

台灣女星Ella（陳嘉樺）於2012年結婚後女人味暴增，與當時在S.H.E中的帥氣形象截然不同，而昨日（2日）她再一次展示人妻魅力，在Instagram上曬出多張賀年菜式並寫道：「大年初二回娘家！我又失控了！想說我來下廚，煮一鍋我老公思思念念的家鄉年菜釀豆腐。結果一不小心又煮了這麼一整桌菜！誰要來吃飯啊！初二菜單：胖虎養成計」。

Ella大年初二回娘家失控了！（IG/@him_ella0618）

Ella大展身手一次過煮了8道餸菜，桌上的酸菜排骨蠔乾干貝香菇鮑魚豆腐煲、豪華古早味蘿蔔炊飯、日式滷煮小鮑魚等的菜式，都是Ella精心準備，網民紛紛讚好：「 被演藝圈耽誤的大廚」、「 我要自備碗筷去妳家吃」、「 如果今天不是歌手，應該會是廚師」。難怪在農曆新年前Ella要不斷減肥和節食，原來就是為了這天。

點擊下圖看看Ella準備了甚麼賀年菜：