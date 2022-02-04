鄭家純等向有線員工派$3,888大利市　黃芳雯：今朝睇戶口好開心﹗

大年初四不少打工仔都開工大吉，近兩年疫情肆虐，不少行業大受打擊面臨凍薪甚至裁員。去年11月新世界發展主席鄭家純正式入主有線寬頻集團，新正頭為旗下近1100位員工帶來好消息：大派$$3,888大利市，即自掏腰包高達420萬元﹗

2月4日有線上下收到內部電郵宣佈，鄭家純及副主席兼執行董事曾安業以私人名義向員工派發一次性大利是。（資料圖片）

2月4日有線上下收到內部電郵宣佈好消息，《香港01》向有線外事部求証，証實此消息，全文如下：

有線寬頻集團主席鄭家純博士，及副主席兼執行董事曾安業先生宣佈，以私人名義向員工派發一次性大利市，安排如下：



1.凡於2021年10月31日或之前入職之員工，將獲發一封港幣$3,888大利市；

2.凡於2021年11月1日或之後入職之員工，將獲發一封港幣$888大利市；

3.上述的大利市將直接存入同事之發薪銀行戶口。



另外，集團亦向員工派發$100開工大利市，祝願各位同事虎年工作順利！身體健康！



鄭家純入主有線第一年，向員工派大利市﹗（資料圖片）

得知新年有大利市，有線上下都感到非常興奮﹗有線元老級藝人Paula黃芳雯表示：「今朝打開戶口已經見到呢封大利市好開心﹗﹗新年收到咁好嘅消息，當然好開心呀！多謝老闆多謝公司。虎年都希望工作上可以虎虎生威，多啲唔同嘅機會！期待公司有更新更好嘅發展，做有質素嘅節目比觀眾睇啦！亦都喺度祝各位觀眾身體健康，公司收視節節上升，節目贏盡口碑﹗」至於嚴崇天亦感激純官支持：「疫情關係，演藝界首當其衝，活動少咗，收入都少咗！多謝艱難時期派大利市，真係好難得、好難能可貴，振奮士氣！希望虎年有機會參與多D新節目。」