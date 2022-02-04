鄭家純等向有線員工派$3,888大利市　黃芳雯：今朝睇戶口好開心﹗

大年初四不少打工仔都開工大吉，近兩年疫情肆虐，不少行業大受打擊面臨凍薪甚至裁員。去年11月新世界發展主席鄭家純正式入主有線寬頻集團，新正頭為旗下近1100位員工帶來好消息：大派$$3,888大利市，即自掏腰包高達420萬元﹗
2月4日有線上下收到內部電郵宣佈好消息，《香港01》向有線外事部求証，証實此消息，全文如下：
有線寬頻集團主席鄭家純博士，及副主席兼執行董事曾安業先生宣佈，以私人名義向員工派發一次性大利市，安排如下：
1.凡於2021年10月31日或之前入職之員工，將獲發一封港幣$3,888大利市；
2.凡於2021年11月1日或之後入職之員工，將獲發一封港幣$888大利市；
3.上述的大利市將直接存入同事之發薪銀行戶口。
另外，集團亦向員工派發$100開工大利市，祝願各位同事虎年工作順利！身體健康！
得知新年有大利市，有線上下都感到非常興奮﹗有線元老級藝人Paula黃芳雯表示：「今朝打開戶口已經見到呢封大利市好開心﹗﹗新年收到咁好嘅消息，當然好開心呀！多謝老闆多謝公司。虎年都希望工作上可以虎虎生威，多啲唔同嘅機會！期待公司有更新更好嘅發展，做有質素嘅節目比觀眾睇啦！亦都喺度祝各位觀眾身體健康，公司收視節節上升，節目贏盡口碑﹗」至於嚴崇天亦感激純官支持：「疫情關係，演藝界首當其衝，活動少咗，收入都少咗！多謝艱難時期派大利市，真係好難得、好難能可貴，振奮士氣！希望虎年有機會參與多D新節目。」