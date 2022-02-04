陶大宇無意再戰天王金曲　新一年想休息：整個人真的透支了

去年因商演翻唱劉德華《倒轉地球》，迅速在網絡爆紅的陶大宇，日前接受香港開電視主播王凌燕專訪，更即場清唱幾句《倒轉地球》。大宇哥表示沒想過迴響這麼大：「我覺得應該要開心，很感謝網友，如果沒有他們那麼有趣的帖文，這個現象不會成立。（有沒有因此升價十倍？）坦白說當然有幫助，也有很多工作安排在過年後，也多了一些我以前想像不到的工作。有沒有加價其實沒有，我覺得工作多了，結果也一樣。疫情令很多老闆都很慘，我也想跟他們共度難關。並非不加價，而是等待環境氣候，大家休養生息了，這樣加價才合理。」

去年因商演翻唱劉德華《倒轉地球》，迅速在網絡爆紅的陶大宇，日前接受香港開電視主播王凌燕專訪，更即場清唱幾句《倒轉地球》。

問有沒有練歌，大宇哥起初笑言有練就不會有今天成就，其後表示也有練習：「起碼不是五音不全，我的唱功當然有待改進，如果說很難看，我覺得不是。譬如說我人歌分離，又說我走音，其實是網上的二次創作，是一些搞笑的惡搞，但竟然有人相信我現場是這樣唱。大家想像一下如果我真是這樣唱，哪裡會有老闆請我，但我覺得大家笑笑，都是一件開心事。至於為何會選這首歌，其實我看中它節奏快，還有歌詞跟歌名，聽到已經很開心。（除了劉德華、郭富城，還會唱誰的歌？）不好了吧！我都打擾他們兩位這麼久，會不好意思，還要打擾其他兩位，是否要小心一些？他們有這麼多粉絲，會否有生命危險？」

問有沒有練歌，陶大宇起初笑言有練就不會有今天成就，其後表示也有練習：「起碼不是五音不全，我的唱功當然有待改進。」

大宇哥表示過了很驚喜的一年，談到未來大計，他就說想安定下來：「之前半年整個人真的透支了，那種累不是體力上的累，而是精神上。想要養傷，現在已經七勞八損，希望養好身體。」

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