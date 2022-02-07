專訪｜麥浚龍《the album》橫跨3年做到攰：係時間分配問題

先是《月台上碰面》繼而是《月球上的碰面》，接下來會在哪裡碰面或是永不碰面？Juno說:「暫時係完結，但你話有無發展空展就一定有，但要睇Fi同佢公司。」(梁碧玲攝）

麥浚龍（Juno）近年除監製個人音樂作品外，亦先後與梁釗峰、莫文蔚合作；踏入2022年， Juno的合作單位有薛凱琪，監製、合唱之餘，連訪問都幫手「頂」埋，足見二人交情不淺。「好多默契上建立係由6年前嘅《結》開始，因為《結》係一首精子與卵子結合嘅對話，拍MV時我用沙去呈現呢個肉眼可見嘅元素，喺20呎高台搭建了一個沙漏，好似落雨咁，但因為沙嘅切割面好鋒利，所以拍攝時我哋背部係損晒，而除咗沙之外，仲有雪糕同油，所以我哋都好知道大家係唔怕辛苦去追逐自己嘅要求，繼而有呢個默契今次再合作。」

薛凱琪人在內地，身為歌曲監製的Juno為她出來「頂」訪問，都算唔話得。

以另類偷情打造暗黑Fi

在Juno的印象中，薛凱琪一直保持童心，6年後再交手，Juno有感薛凱琪成熟了不少，但亦似乎需要一些衝擊以脫離comfort zone，因此才有了《月台上碰面》以及《月球上的碰面》。「上年年頭佢同我講起粵語專輯企劃，聽完之後我突然有一個畫面，就係當有日佢闔上童話世界呢本書之後，到底佢嘅真實角色會係點？加上佢過往嘅歌都好日光，所以我就想做一首夜晚嘅歌。佢同意藍本之外，就完全放手比我去處理，因為我想呈現成熟啲嘅Fi，所以無論係用字或者題材，最好係由我直接同負責填詞嘅Wyman傾。其實今次連唱腔都唔同咗，所以我都好多謝佢肯踏出呢一步，亦好多謝華納比好大自由度我哋。」同是監製的崗位，但Juno認為監製自己的作品，跟監製別人的作品並不一樣：「我邀請唔同單位合作《the album》時，我已經預設咗自己嘅世界觀，佢哋好似嚟演一場戲咁；但當我去監製其他人嘅歌時，就好似我進入對方嘅世界，兩者分別都幾大。」

有指因MIRROR的出現，連帶廣東歌也興旺起來，問身為音樂監製的Juno可有留言一批音樂新血，他說：「有留意香港嘅HIP POP,,因為多左人去做，絕對係好事。」(梁碧玲攝）

《the album》攰得好滿足

訪問中，Juno不只一次提到完成《the album》後十分攰，畢竟這個企劃用上了3年時間「做嘅時間唔覺攰，但做完真係幾攰，但屬於開心同滿足嘅攰，因為市場上無，亦同時也打破了既有嘅框框。」《the album》企劃除了將Juno的音樂推上另一層次外，亦令他更了解自己。「之前一直都有唔同嘅offer，但我都話要做專輯先，好多人都以專輯最多咪一年，但我係橫跨3年。以前未至於好好精力，指《殭屍》時我28歲，而家37歲，執行上會有所不同，好難話一邊做音樂，一邊做又拍嘢、又做自己品牌，所以《the album》之後開始時間管理，好好地分配一樣還一樣，我覺得係幾有趣嘅自我了解。」如果說好處是學會了時間管理，那壞處是《the album》佔用太多太多的時間，所以去年完成處理好心心念念的品牌後，今年要積極地還片約。

在醞釀出歌的同時 ，亦有開騷的想法，無奈 Juno已學會了時間管理。「要逐步嚟，希望唔使3年後先開騷。」(梁碧玲攝）

係時候還片約……

Juno之所以堅持音樂、電影雙線發展，是因為他認為音樂雖然能夠賦有畫面，但遠不及一部電影，像他執導《殭屍》時，啟發出歌曲《羅生門》，繼而萌生電影《風林火山》，一環扣一環。「拍《風林火山》到最後幾組戲時，諗到《the album》概念，而做完《the album》之後，又已經諗到下一個影像企劃。」在開啟下一個影像企劃前，會否將陣容強大，但遲遲未能上映的《風林火山》徹底地完成？麥導演笑笑表示：「而家主要等發行商通知，之前有講過啲日子，但因為呢幾年疫情等原因改變咗好多，我都要尊重投資、發行商，等佢哋搵到適合嘅日子。其實2017年已經拍完，而家仲有兩成左右，主要係後期工作，演員配音、調色、混音，但最主要都係睇發行商檔期，大家點去配合。」

由麥浚龍執導，金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲主演的《風林火山》，可以說是萬事俱備，只欠一個檔期（《風林火山》劇照）

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