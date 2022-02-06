內地「四小花旦」周冬雨電影成績最好　迪麗熱巴電視圈攞獎無數

現年29歲的內地女星迪麗熱巴，除了在兩岸三地擁有高人氣之外，就連在海外各地亦擁有高知名度，近日更因為劇集《長歌行》﹑《你是我的榮耀》同《烈火如歌》在越南、泰國、菲律賓的影視頒獎禮勇奪女演員獎項，海外影響力相當之強，是目前「四小花旦」（迪麗熱巴、楊紫、周冬雨、已退圈的鄭爽）中於電視劇類獲得的獎項最多，為國爭光獲得不少網友激讚。

四小花旦中迪麗熱巴在電視類的成績最突出。（視覺中國﹑楊紫微博圖片﹑周冬雨微博圖片）

去年迪麗熱巴推出兩部作品《長歌行》、《你是我的榮耀》大受歡迎，每每在微博都會引起話題。兩部劇集除了在國內獲得多個獎項殊榮之外，沒想到該兩部劇集在海外同樣受歡迎，近日她就在「泰國wetv 2021」中勇奪「最佳女演員獎」，泰國官方更在多個社交網站發布這項消息。

除了泰國方面之外，迪麗熱巴更憑劇集在「越南 wetv 2021」中勇奪「最受歡迎女演員獎」，《長歌行》同《你是我的榮耀》交出了滿意答卷，為她演藝事業更上一層樓。

迪麗熱巴奪得泰國wetv 2021「最佳女演員獎」。（微博圖片）

迪麗熱巴在越南 wetv 2021中勇奪「最受歡迎女演員獎」。（微博圖片）

另外，迪麗熱巴早年主演的劇集《烈火如歌》在菲律賓引起關注，近日更憑該劇獲得「菲律賓亞洲之心頻道2021」的「年度女演員獎」，短時間內在東南亞三國獲得女演員獎項，可想而知她是多麼受當地人喜愛。事實上，迪麗熱巴在去年的時候，憑藉《長歌行》李長歌一角提名「第16屆首爾國際電視節最佳女主角」，同Elle Fanning、金素妍、朴河宣等國際女演員一起角逐獎項，雖然最終沒有獲得獎項，但已經對她是一個肯定。不過在「第十七屆中美電視節」中，她則憑《長歌行》奪得「年度優秀青年演員獎」。

迪麗熱巴憑《烈火如歌》在菲律賓亞洲之心頻道2021中奪「年度女演員獎」。（《烈火如歌》微博圖片﹑微博圖片）

在電視類女演員獎項中，她絕對是目前「四小花旦」中在海外獲得的殊榮最多，亦是目前90後女星中第一位雙料視后，在2018年以《漂亮的李慧珍》勇奪「中國電視金鷹獎」中「觀眾喜愛的女演員獎」同「最具人氣女演員獎」。而在電影類周冬雨獲得的殊榮最多，這些年來憑電影《七月與安生》、《少年的你》等勇奪多個影后寶座，是目前華語電影頒獎禮中最年輕的「三金影后」，前途一片光明。至於楊紫同鄭爽，她們主演的劇集較少在海外獲得提名同奪獎，大多在國內大大小小頒獎禮中獲得肯定而已。

迪麗熱巴同周冬雨分別在電視類同電影類，獲得的獎項最多。（迪麗熱巴微博圖片﹑周冬雨微博圖片）