青春不要臉｜黃栢文助周星馳奪金馬獎　事隔34年親爆原首選梁朝偉

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇及戴祖儀主演的無綫（TVB）劇集《青春不要臉》昨晚（5日）迎來大結局，劇集播出後好評好潮，更被網民讚是近年少見的誠意之作。劇中，講到丁子朗遇到一個懂得欣賞他的伯樂，叫黃栢文。現實中，大家只知道周星馳伯樂是李修賢，但其實他們之間仲有第三者，而他就是黃栢文，劇中黃栢文正正是做返自己！

從導演到合約演員，黃栢文更是周星馳知音。（影片截圖）

點撃下圖重溫99%還原當年一幕：

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黃栢文是周星馳一開始拍兩部電影《霹靂先鋒》(1988)和《風雨同路》(1990)的導演，日前他接受訪問是就重提他與星爺的一段往事：「我度劇本度咗8個月，8個月裡面第二男主角個公仔（形象）一直都係依家一位巨星，佢當時都係TVB出嚟，冇咁紅。我哋諗故仔都係諗一個人去代入去度，點知8個月後搵佢，冇期。某一日，我同李修賢上鄭則仕屋企食飯，𢲷晒頭話開唔到戲搵唔到演員，啱啱電視後面周星馳出現，鄭則仕回頭望一望，呢個𡃁仔好掂㗎，做戲幾放，我同李修賢又望一望，都冇為意，咁啱我同李修賢之後落咗去一個影人聚集嘅娛樂場所就撞到周星馳……埋去同佢傾計，發覺佢都幾啱戲中嗰個人物，李修賢同佢傾咗幾句都覺得啱Feel，於是約佢上公司，傾完佢走咗，李修賢就問我『你第一次做導演，肯唔肯用一個新人？』都好，佢又新我又新，點解唔摶一鋪呢？於是就同意咗同周星馳，埋位第一日第一個shot，佢就係我想要嘅公仔（角色），佢係一個非常之好有天份嘅演員，你要求佢1，佢俾返789你。《霹靂先鋒》係佢第一部戲，我已經對佢非常滿意。」

當日周星馳還未拍下《蓋世豪俠》，黃栢文已睇中他當男配角。（《霹靂先鋒》劇照）

隨後二人再合作《風雨同路》，相中為電影舉行慶功宴，周星馳與黃栢文合照，還有女主角周慧敏。（受訪者提供）

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問道他在訪問提到原本那位巨星是誰時，他就稱：「梁朝偉，佢啱啱喺TVB跳出電影界，因為受咗佢套《鹿鼎記》韋小寶影響，覺得佢好啱做呢個角色，於是一路度故仔一路都係諗住佢，甚至呼直接叫角色偉仔。」對於《青春不要臉》的角色，他笑稱：「呢一生人裡面都唔會再接到呢個角色，因為係演緊自己，演返黃栢文，係講佢當年點樣同周星馳合作，點樣令佢攞金馬獎，一路演往事點點滴淪喺個腦度出返嚟。」他更大讚《青春不要臉》能讓觀眾了解當年演員如何努力爭取演出，要向現實低頭。