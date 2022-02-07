張秀文為港運求好骰 李居明謂有意外喜訊

張秀文為李居明為主持的《潮爆開運王》擔任喜賓。

玄學大師李居明為商台主持的玄學節目《潮爆開運王》，向來擁有甚多捧場客，受歡迎程度爆燈，新春期間更接連邀請好多位貴賓上節目，問卦占卜，為香港為自己卜算運程。大年初五適逢立春，大師特別邀請近期當旺的張秀文擲開運骰，果然係心想事成，在正式踏入虎年之際，為港人為香港攞咗個頭彩，大師忍不住高呼：「掂！」

在瘟疫高企之际、昨日傳來一个鼓舞人心的喜訊。人氣藝人張秀文在李居明主持的節目求得好卦、称為意外之財、事緣大師這個擲骰遊戲其實就是考運程，視乎擲骰者是否當旺、運勢如何，若能擲出的三粒骰拼合成9或13，就表示行運當旺，會有意外之喜、意外之財，大師説命中率不會高，有一定難度。他揀中張秀文，窺準她當紅受力捧，兼且去年底蜜運成功正新婚，有信心由她代表香港人擲出個鴻運當頭。

，在播音室內不停呵氣又閉目念念有詞，大師囑她持三粒骰在心臟位置搓揉，只見她搓心口又搓肚皮又吹氣⋯⋯在場人士紛為她集氣，結果擲出5、3、1，合共就是「9」！頓時全場起哄，張秀文開心大叫，虎年伊始攞咗頭彩，大師亦説「締造出一個奇蹟！多謝秀文腳頭好，為港人帶來喜訊。」

《潮爆開運王》節目一直得到聽眾熱烈支持，李居明感謝多位嘉賓於新春期間亦抽空出席，包括傅嘉莉、蓋鳴暉、龍貫天、陳鴻進、黎芷珊、石詠莉等，亦有賴好拍檔江美儀和林寄韻全力協助，他認為疫情雖然嚴峻，但今年香港整體運程還是向好的，勉勵港人自強，世界怎樣變，先變好自己。