北京冬奧劇《超越》女主角李庚希　美國回流家境超級誇張

北京冬奧進行得如火如荼，而因應這項世界體壇盛事，關於冬奧的電視劇亦相繼推出，其中最火紅的一套《超越》，由年僅21歲的新生代小花李庚希主演，講述她如何靠努力在短道速度滑冰項目贏得金牌，為國爭光，故事相當勵志。不過網民奇怪李庚希，從未受過專業演戲訓練，出道即能當上女主角，原來全靠背後關係，跟電視劇主題背道而馳，十分諷刺。

李庚希乘住冬奧熱，在《超越》擔當女主角。（微博圖片）

李庚希出生於千禧年，初中時代已到美國升學，17歲當上電視劇《同學兩億歲》的女主角，現時在冬奧劇《超越》再次擔正女主角陳冕，劇中是一位短道速滑選手，故事以2022年冬季奧運會為歷史背景，在「北冰南展」浪潮中，自少練習滾軸溜冰的少女陳冕，決定以短道速滑為自己的事業目標，從一個非專業選手，一路過關斬將，最終進入國家隊，出征冬奧為國爭光，奮鬥過程有血有淚，感人又勵志。

21歲的李庚希，出道後馬上當女主角。（李庚希IG）

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《超越》的女主角李庚希，跟劇中角色成長背景截然不同，不但有一位富爸爸，而且其父跟女星徐靜蕾是好友，還一起學畫畫，15歲的李庚希仍在美國讀書時，李父就推薦女兒給徐靜蕾，而李庚希之後輟學回國，徐靜蕾簽下好友女兒外，還親自特訓10個月教李庚希演戲，並讓她當上公司出品電視劇的女主角，之後李庚希演出過《二十不惑》及《三十而已》，她在冬奧劇《超越》當女一外，在熱播的《雪中悍刀行》再次當女主角，跟張若昀合作演出，李庚希比起其他努力中的演藝新人，確是贏在起跑線。

同場加映邵岱兒靚相：