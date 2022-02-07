蟲草大王陳恩德對TVB高層鬧爭不感到驚訝：呢啲公司係咁架啦!

陳恩德透露有向李佳芯傳短訊拜年，但未獲回覆。（陳順禎攝）

有「蟲草大王」之稱的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德（Mark)今日（7/2）現身粉嶺出席北區派福袋送暖慈善活動。提到早前因李佳芯被TVB「無理要求」感侮辱後，決定割席抽起千萬廣告轉投ViuTV。Mark表示：「其實除咗ViuTV之外，其實我都有喺其他平台落告廣嘅。（樂小姐畀咗交代你未？）好似⋯處理緊！而我啲同事係有同佢哋公司相關人士聯絡中，但我就冇乜特別咁去理。（嗰件事後同李佳芯有否聯絡？）我過年時有同佢拜過年，只係我同佢呀！（咁佢有冇回覆你？）我期待啦，哈哈！（即係已讀不回？）哈哈！我唔知呀！新正頭呢啲唔重要啦！拜年呢樣嘢係禮貌嚟啫。」

陳恩德直言毋須避嫌減少聯絡李佳芯。（陳順禎攝）

被問到會否避嫌，減少聯絡李佳芯？Mark表示：「對我嚟講冇嘢要避嘅，所有都係朋友嚟，冇話避唔避嘅。（樂小姐早前作出回應話保護及尊重藝人意願是經理人嘅基本責任，你收唔收貨？）我諗呢啲回應我啲同事都唔收貨，收唔收貨就由佢哋決定啦！（但件事係你喎！咁你本人呢？）我本人就算喇！而我嘅決定都公開講咗畀佢哋聽嘞，佢哋就會因應我意願去處理囉。」

問到在ViuTV落廣告，服務對待好唔好？Mark笑言：「其實我就唔係直接接觸嘅，咁但係相信應該相敬如賓嘅。（近來有傳珍姐樂小姐同王祖藍鬧翻？）我都係睇報道先知。不過都唔奇吖，哈哈！（點解你會話覺得唔奇呢？）哎喲，我認識咗佢哋咁耐，哈哈！（經常見到佢哋鬧交？）

我覺得係自然發生嘅嘢嚟啫，呢啲公司係咁啦，呢啲山頭各據，呢啲唔係我哋外人去理。（珍姐有冇搵你？）阿珍姐係好朋友，講真呢個時間都避嫌啦！而我又唔會特別去聯絡佢哋啦。（怕唔怕影響李佳芯前途？）講工事，其實我都唔想影響到佢嘅，呢近就等睇微電影囉，因為坊間有好多傳言，到時就睇吓微電影出唔出到嚟囉。」