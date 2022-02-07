練美娟只用5年由冇人識變ViuTV新一姐 　狂拍住MIRROR拍劇受力捧

現年32歲的練美娟（娟姐）自2017年起為ViuTV節目主持，27歲才入行，至今約5年時間，已極速上位至「姐級」藝人，被視為有力挑戰有「ViuTV一姐」之稱的陳俞希（Hailey）的地位，做「ViuTV新一姐」。她本來以主持工作為主，但自從在《大叔的愛》入面演出Carmen姐的角色成功入屋後，就愈來愈多劇拍，實行向「全能型」藝人方向進發。日前，娟姐接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問時，言談間透露自己也算是誤打誤撞抱着嘗試的心態入行。



娟姐接受訪問。（YouTube影片截圖@SinoTV MRBI）

娟姐憑直率爽朗的性格深得觀眾喜愛，非常有觀眾緣。她在節目談及更多入行的經過，她表示大學時就讀傳理系，她指自己畢業後是做幕後工作，做過電影公司的Marketing、廣告公司的PR和event工作等，都算是圍繞着有關或接觸娛樂圈工作的行業。而她身邊的朋友大部分都是做演藝行業或相關娛樂圈的工作，有朋友在ViuTV開台時提議她試一試，因為電視台需要新血加入，而她當時的事業正好「悶悶哋」，沒有起色，想找些衝擊，她心想︰「趁30歲之前不如轉一轉行啦，如果得就得，唔得就返返去做返自己擅長嘅囉！」所以就毅然入行。

入行短短5年，在演藝圈的發展已經相當不錯。（IG@linkuen13）

講到為娟姐打開知名度的劇集《大叔的愛》，她直言也是沒有技巧可言，本身不是讀演戲出身的她，有上演戲班，收到劇本立即問老師的意見，老師卻叫她做自己就可以，她笑言︰「所以呢個角色有冇技巧呢？其實我真係冇技巧可言嘅，我諗係憑直覺去做所有嘅臉部表情或者係反應。」她覺得可能就是因為沒有太多雕琢，就給觀眾一個真摰、真實的感覺。

娟姐早前接受《香港01》訪問時表示曾被公司要求改變外表減肥，她直言：「開頭公司真係有要求過，想我清減少少，然後我極力爭取同佢哋講『其實我瘦咗又同一般靚女有咩分別？喺大海之中見到一樣嘅靚女，即係我肥得嚟都靚都討好咁先至係獨特啊嘛』，我就最鍾意獨特，如無意外，我都同公司講聲，我唔會減肥㗎！」果然是貫徹始終做自己拒絕盲目跟隨大眾的標準。

娟姐除了做綜藝主持出色，在《大叔的愛》的演出亦備受讚賞。（IG@linkuen13）

娟姐之前曾做手術切除瘜肉，聲音比以前清脆了，想不到原來除了做主持司儀和拍劇外，亦想唱歌做歌手，因為她之前聲音沙啞，連唱生日歌也會走音，現在覺得自己「把聲好甜、好正」，想試試唱歌。娟姐現時有《反起跑線聯盟》和《季前賽》兩套劇在手，通通都拍住MIRROR或ERROR的人氣成員，可以說是被公司力捧的女藝人！

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