Lucy李元元演繹首飾系列勁貪靚　《造星》Yoyo、超酸搶鏡過佢？

李璨琛（Sam）女兒李元元（Lucy）一向深受網友歡迎，最近更成為新一代廣告人氣王，接Job接到手軟，她日前便與媽媽梁志瑩（Sophia）演繹首飾系列，拍攝期間更大放笑彈！當Sophia幫女兒戴上首飾時，Lucy即手舞足蹈興奮不已，急不及待向鏡頭擺出嘟嘴、單眼、扮兔仔等超萌甫士，Sophia笑謂：「阿女好鍾意扮靚，成日玩化妝玩具、搽指甲油等，啱啱見到咁色彩繽紛嘅獨角獸頸鍊，對眼即刻發晒光，全程戴住仲唔捨得除！」

而ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》廿強葛綽瑤（Yoyo）和陳昭煊（超酸）亦有份獲品牌睇中齊齊影硬照，同屬Team A的兩人感情深厚，拍攝當日合拍地擺出優雅的舞姿及「心心」Pose，其中正與姜濤及Ian（陳卓賢）合作拍攝新劇《季前賽》的Yoyo說：「我平時都有買開手鍊，特別鍾意簡單小清新嘅款式，今次仲可以同超酸合作好開心，拍攝成日都笑唔停！」一向穿搭行型格路線的超酸打趣道：「呢個系列有串飾象徵Roll Together，好啱做閨密頸鍊，我哋一人一條就最好！」二人又盼稍後有更多合作機會。

至於拍拖6年的前毛記電視「偽人」Cherry及Kyle每日均形影不離，二人戴上「觸動愛」系列Sweet爆合照，並向大家分享愛情保鮮法，指一起久了也要記得拍拖放鬆一下，跟伴侶一起做無聊的事。