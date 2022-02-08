東張西望︱三億港元投資陷阱？　前補習名師涉呃錢：多啲為我祈禱

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》一向致力揭發城中不公義事件，今晚（8/2）一集便踢爆一宗疑似外匯投資陷阱，金額更涉及三億港元！事源T先生（化名）和P先生（化名）等過百人早前加入了一個網上眾籌平台中的投資群組，發起人陳先生更承諾其外匯倉每月回報率有5至10%，一眾會員與他平分收入：「我哋會將其中嘅錢，你預10至20%，會捐咗去，會幫助有需要嘅學員……講真，我好耐都冇幫人做操盤，今次都主要都係為咗呢方面嘅需要，我唔係好等錢使，亦都唔想拎大家嘅錢較飛，我係想大家賺到錢之餘又做到善事。」

前補習名師陳先生被指呃錢，金額牽涉三億港元。（電視畫面）

及後，T先生和P先生等人簽署授權書讓陳先生投資，其中T先生更向銀行、家人借錢加大投資額：「我曾經試過一日賺十幾二十萬……我試過收月結單就賺咗差唔多近百幾萬。」可是，T先生的帳戶在12月初明明有五百萬，到12月8日卻只剩下十八萬，資產足足蒸發了97%，搞到他忍不住哭訴：「我唔敢相信件事係真，果個感覺係好慘，好似呢個世界冇嘢可以相信，有啲錢係屋企人，我都未同屋企人交代」、「我仲未敢同屋企人講，亦都咩緊銀行既數，而家生活過得好艱苦，本身過緊他條生活，而家突然變咗貧窮人」。

據《東張西望》報道，現時身在英國的陳先生不但是前補習名師，亦曾任中學助理校長，也在KOL界薄有名氣，又曾以某環球基金公司首席經濟學家身份上財經節目大談投資，而他被指騙財後亦試過「上水」向苦主解釋情況，指自己早前將公司出售後，投資全部浮虧平倉，最後導致爆倉：「我知道有部份朋友唔再相信我哋，我完全理解，我對於幫大家追回報有信心，講真，我係最想追回報嗰個……正如有啲朋友話，如果我係騙子，我再騙多你幾個Percent，有幾多錢，大家都心知肚明，我冇必要再呃你，我係騙子我走咗去啦，我冇需要聽你哋再講消息，如果你係基督徒，多啲為我祈禱，我都想有多啲智慧，等我可以追返回報、損失，起碼追返一半。」他又呼籲會員再「課金」一萬美元作追回損失的資金。

陳先生指自己不是騙子。（電視畫面）

不過，T先生和P先生都決定不相信陳先生，其中P先生更指陳先生故意隱瞞7月已出現虧損的情況：「估唔到券商可以夾埋佢呃我哋錢！」雖然一班苦主已經報警，但他們指警方未有任何答覆，而律師接受主持吳幸美訪問時，又指涉事人身在香港以外地區，追討有一定困難。另外，節目亦指陳先生涉嫌無牌幫人買賣外匯，或已觸犯法例。