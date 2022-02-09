愛回家｜Bonnie爆喊分手觸怒網民棄劇　金城安撲火「可能會復合」

無綫高收視處境劇《愛．回家之開心速遞》日前播映的1,500集中，講述金城安 (周嘉洛飾) 與Bonnie (林凱恩飾演) 分手，Bonnie突然爆喊提出要同金城安分開，令金城安難以接受，更要攬住劇中媽咪滕麗名崩潰痛哭。劇集播出以來兩人一直是劇中的一對金童玉女，不少網民都無法接受兩人如今突然分手，甚至表示睇到喊，有鐵粉更話要「棄劇」罷睇。

金城安與Bonnie一直是一對。(林凱恩ig)

其實這個分手的劇情安排，估計是因為周嘉洛年前離開《愛》劇劇組接拍正劇後，演出的劇集一部接一部，不知何時有期可以重返《愛》劇，據悉林凱恩亦因此而被迫要減戲份。有網民看完前晚一集即出Po說：「如果冇咗安仔，Bonnie仲需要留喺《愛．回家》嗎？」

林凱恩其後於她的IG post了她與嘉洛的合照，並留言表示：「好好珍惜個總能在你身邊陪着你的人，那都不是必然的。」令網民倍添難受，留言：「不會再看了，真的接受不到！」、「睇完啦！我正式棄劇。」、「刻意寫死金城安，等佢專心拍劇，走吓一個走吓又一個，仲愛乜鬼回家呀！叫愛離家啦！」而周嘉洛接受訪問時就表示他自己都有睇該集，雖然是好傷心，但他就叫大家千萬不要棄劇，因為每個結束都是新的開始，兩人之後也有可能會復合，大家要繼續看落去才知道。