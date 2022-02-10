王祖藍升呢做TVB高層一年再被委以重任做主管　全力拓展網絡市場

王祖藍去年應曾志偉邀請出任無綫（TVB）首席創意官，協助綜藝及娛樂節目發展，但最近有報道指他與兩位高層曾勵珍及樂易玲鬧不和，有意轉移工作陣地，更親自帶同王浩信、張振朗、高海寧等到內地交流，對此，王祖藍日前就回應指近日忙於統籌TVB的幾個項目，並跟內地幾個平台深度合作，他就站崗於幕後做策劃。據知無綫內部亦發出通告，王祖藍被委任為Digital Content Division（數碼內容部）主管，再被委以重任的王祖藍此行北上，相信是為了協助無綫進一步拓展市場。



最近有報道指王祖藍與兩位高層曾勵珍及樂易玲鬧不和。（視覺中國）

王祖藍被委任為Digital Content Division（數碼內容部）主管。

過往電視一直是市場推廣和接觸目標顧客群的主要途徑，但隨着觀眾收看電視的習慣改變，數碼或網絡媒體已成為另一個主要市場推廣平台。有見及此，TVB近年亦積極數碼轉型，開發網絡市場，除了推出網絡電視平台myTV SUPER之外，還推出社交平台big big channel、網購平台big big shop等，去年再夥邵氏兄弟控股斥資2億元收購電子商貿平台ztore.com（士多）及neigbuy.com（鄰住買）的母公司Ztore Investment Limited約75%已發行股本，積極拓展電商業務。

TVB近年積極拓展電商業務。（影片截圖）

而在網媒方面，ViuTV在這方面似乎更具優勢，在Facebook及IG等平台宣傳做到足，旗下組合Mirror更吸引了大批支持者，一舉一動都掀起網民熱議。早前ViuTV劇集《IT狗》播出大結局，一眾演員在大結局播映後一起開Live與觀眾交流，除了解答網民問題之外，又介紹劇中其他演員，最高峰時期有過萬人收看，反應非常熱烈。而同期播出的《青春不要臉》起用大量新人演員，收視口碑都不錯，兩位男主角余德丞同丁子朗在踏入結局周後更每晚開Live宣傳，希望吸納更多年輕觀眾，不過若然TVB官方Channel可以更大力宣傳，相信效果會更好。

早前ViuTV劇集《IT狗》播出大結局，一眾演員在大結局播映後一起開Live與觀眾交流，除了解答網民問題之外，又介紹劇中其他演員，最高峰時期有過萬人收看，反應非常熱烈。（IG截圖）

《青春不要臉》起用大量新人演員。（劇集海報）

王祖藍在上任首席創意官一年以來，打造了包括《好聲好戲》、《識貨》、《日日媽媽聲》、《麻雀鬥室三決一》、《思家大戰》等多個節目，而他日前在回應時亦感謝公司一直給他機會去試，讓他在管理層面上不斷突破：「我之前一直與內地各平台合作，而且十分愉快，在2022香港回歸祖國25年的重要日子，內地與TVB合作的平台會愈來愈多，較熟悉內地的我當然是先頭部隊。」今次他升任為Digital Content Division（數碼內容部）主管，同時繼續兼任首席創意官，相信除了注重內容製作之外，亦可以加強TVB較為薄弱的網絡發展，同時整合旗下各個數碼或網絡平台的資源，發揮優勢，吸引更多年輕觀眾之餘，做出更具前瞻性的部署，有望為TVB帶來更多額外的客源及收益。