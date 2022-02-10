周嘉儀訪問Hermès VIP過千萬手袋大曬冷　有錢都未必買到心頭好！

前無綫（TVB）新聞主播周嘉儀（Venus）離開大台後轉戰金融界，現為華盛證券市場部總監。向來對名牌手袋甚有研究的她日前就訪問Hermès巴黎總店的VIP Judy，Judy大曬六個價值不菲兼深受收藏家追捧的「喜馬拉雅」系列手袋。要買到心頭好並不是一件容易的事，Judy指要買到Hermès特別款手袋是沒有捷徑，只有不停的消費，而今時今日最受大家熱捧的已經不是「喜馬拉雅」系列，Judy透露就算消費一千萬都未必能擁有它：「如果你第一次去鋪頭，買咗一千萬嘢都唔會拎到呢個袋。」



Judy大曬六個價值不菲兼深受收藏家追捧的「喜馬拉雅」系列手袋。（影片截圖）

名袋玩家Judy是Hermès巴黎總店VIP，她當初「入坑」是因為發現Hermès手袋的保值能力。至於要如何成為VIP兼買到心頭好，她就說沒有捷徑，只有不停消費：「要成為超級VIP並唔係簡單買衫，而係要好大額嘅貨物。我會買家品，鱷魚馬鞍都要2.5萬歐羅一個。或者買鱷魚皮褸，一件都11萬歐羅，如果你買咗一件鱷魚皮褸，銷售員就會留一個好特別嘅袋畀你。」

Judy指要成為VIP兼買到心頭好，沒有捷徑只有不停消費。（影片截圖）

Judy就帶同六個「喜馬拉雅」系列手袋向觀眾介紹，當中以喜馬拉雅Kelly以及Birkin最具保值能力：「25吋喜馬拉雅Kelly拍賣價連同手續費係375萬港幣，原價就3.2至3.3萬歐羅，即係30幾萬港幣，升值十倍有多。而呢個鑽石扣Birkin，係聖誕節我喺巴黎總店花費約40幾萬歐羅，銷售員知道我想要鑽石扣『喜馬拉雅』系列。唔捨得用，好靚但用就有啲誇，當收藏睇住都開心，鑽石扣一般拍賣到400幾萬。」她亦有傳授分辨手貸真偽的方法：「靠味道分辨真假，假嘅『喜馬拉雅』係冇味道，每個都有獨有嘅皮味。」

Judy帶同六個「喜馬拉雅」系列向觀眾介紹，當中以喜馬拉雅Kelly以及Birkin最具保值能力。（影片截圖）

「喜馬拉雅」系列價值不菲而且曾經深受收藏家追捧，不過Judy指買家現時最想要已經不是它，而是限量版的20吋Snow Bag：「今年新款，佢嘅設計係巴黎總店外面嘅櫥窗。之前出過深籃同啡色名為Faubourg Bag，一個叫『白天』，一個叫『黑夜』。今年先出Snow Bag，係最靚同最貴。但對我嚟講更加想要『白天』或『黑夜』，因為手柄唔易污濁，呢個白色我唔敢用。市場費300萬人民幣，現價230萬人民幣，大概270至280萬港幣，原價退完稅係2.2萬歐羅。」

之不過這個限量的Snow Bag並不是有錢就買到，Judy坦言就算消費一千萬都未必能擁有它：「如果你第一次去鋪頭，買咗一千萬嘢都唔會拎到呢個袋。要睇總消費，直到你夠資格，再買多300幾萬貨，先會賣呢個袋畀你。」

點撃睇過千萬手袋：

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