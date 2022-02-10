Santis 回應與MC緋聞：只是幕前工作關係

歌手張天賦（MC）早前被網民發現與《反對無效》MV女主角Santis（陳濬樺）在三日後再次在超市行孖咇，引起網民熱烈討論。有傳Santis與熊仔頭早年已秘婚，不但曾於IG影戒指相，又隱晦暗示結婚，而且兩人在影片中互稱老公老婆，然而兩人從來沒有承認過戀情，Santis人妻身份成謎。在Santis被爆疑密會MC之後，有網民發現她IG上原本有的精選熊仔頭限時動態已經消失。

在網民公開的照片中所見，MC戴着cap帽兼身穿一身輕便裝束，身旁長髮女子的身形、所戴的cap帽和所穿的衫、褲、袋都與Santis相當雷同。（LIHKG）

到今日凌晨，熊仔頭（FHProductionHK）正式宣布與Santis解除合作關係，令事件更撲朔迷離。而Santis亦於今早在IG 宣布與對方正式解除合約，她又於IG story post了她與網民玩「你問我答」內容，親自回應與熊仔頭已婚的傳聞，以及與MC的緋聞。

熊仔頭正式宣布與Santis解除合作關係。（FB@FHProductionHK）

點擊睇Santis的中止合作聲明以及「你問我答」內容：

+ 12

現年21歲的Santis陳濬樺有「港大楊恭如」之稱，是YouTube頻道「熊仔頭」成員之一，她去年初因參與YouTube頻道「熊仔頭」作品《第三者故事》招募演員試鏡後被選中做女主角而聲名大噪，更隨即在同年5月擔任MC《反對無效》MV女主角，更有傳當時是他親自欽點女主角人選的。當時兩人無論在MV內外都表現親密，MC甚至以「小鹿亂撞！心動MV拍攝 with Santis」拍Vlog，多次表現臉紅兼尷尬的一面，更曾在訪問中透露自己相當滿意Santis。

MC曾擔任陳志雲節目《Stephen．傾》嘉賓，當時正為《反對無效》宣傳，被陳志雲不斷追問MV女主角事情，MC由於招架不住顯得非常尷尬及面紅，要向鏡頭外求救。在追問之下，MC直認：「我都幾鍾意（女主角）！」又形容未展開追求：「少少（想追）啦……未開始追，認識緊囉。」但要視乎Santis想法。陳志雲直入核心問是否心儀對象時，MC遲疑後說：「應該係話，我對佢有興趣啦。」

MC透露由於MV有親密行為，所以有打聽Santis有沒有拍拖：「佢同我講冇男朋友。」又指Santis擅自加戲：「佢錫咗我一啖！冇預先話我聽，嗰下太突然！」最後陳志雲問幾時會約會（dating），MC當時說：「大家都話好忙，但佢試下再忙多陣，就會《反對無效》。」