NCT Lucas黃旭熙潛水5個月更新IG　疑試水溫復出被鬧：唔想見到你

韓團NCT香港成員Lucas黃旭熙去年8月爆出桃色醜聞，有指他疑同時與多名女生交往和食軟飯等，出道前的黑歷史也被翻出，他即時道歉並暫停所有演藝工作。潛水5個月後，Lucas昨晚（9日）突然更新IG，疑為復出試水溫。



Lucas昨晚突然更新IG。（IG/@lucas_xx444）

Lucas暫停工作的5個多月來，一直沒有相關更新，就連公司推出組合團體週邊，他亦被排除在外，甚至多次傳出被退團的消息。昨天Lucas突然在IG上水，上傳了一張風景黑白照，但未有打任何字句。見到Lucas久違更新，大批海外粉絲湧到他IG留言「Miss You」等歡迎偶像的字句，但相反香港及內地等地的粉絲卻非常反感。有香港粉絲留言直言「唔想見到你，唔好同我出嚟」，對Lucas疑似試水溫的行為不滿。

海外粉絲與香港內地粉絲的反應非常不同。（IG/@lucas_xx444）

Lucas為復出在IG試水溫？（IG/@lucas_xx444）

同場加映：WayV三周年官方慶祝獨欠Lucas黃旭熙 桃色醜聞後翻身無望？

新一輯相完全沒有Lucas：

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按圖睇Lucas被三女連爆食軟飯的證據：