周揚青過萬呎複式豪宅裝修奢華盡顯氣派　自設星空影院超豪衣帽間

內地網紅周揚青（Grace）一向家境富裕，擁有個人服裝及美妝品牌的她，不但將生意搞得有聲有色，更頻頻參加內地綜藝節目《潮流合夥人2》、《女兒們的戀愛4》等增加曝光率，大受歡迎！身為「白富美」的Grace經常在社交平台大曬自己的奢華生活，名牌手袋、限量版靚鞋等樣樣齊，不過最令人震驚的還是在她生日時，獲爸爸大手筆送上過萬呎的豪宅做生日禮物，日前Grace又曬出豪宅內景，超大空間再次令人驚歎！



周揚青爸爸大手筆送豪宅作為生日禮物，還特地設計了一間星空頂電影院。（IG截圖）

據知Grace爸爸是一間國企的老總，身家過百億，他在Grace 32歲生日時送了一幢別墅給寶貝女，還在豪宅的內部設計了星空頂電影院，因為知道Grace喜歡星空。日前Grace曬出近照，並寫道：「出門看電影去啦！」相中她在大廳對鏡自拍，可見豪宅是複式設計，不但樓底超高，空間闊落，還有一盞水晶吊燈，盡顯氣派。不少網民都感歎Grace屋企猶如皇宮一般奢華，更笑言：「家裏有電影院還需要出門嗎」、「是什麼電影要勞煩大小姐出去看？」

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大廳擺放了一棵3米高的聖誕樹。（微博@周揚青）

其實Grace之前亦曾曝光過她所住豪宅的其他部分，包括擺放在大廳的巨型Figure、至少3米高的聖誕樹、超大型衣帽間等等，衣帽間內裝了兩盞水晶吊燈，除了設有衣櫃、手袋櫃之外，還有一個三面鞋櫃，每面鞋櫃都有10層，每一層都擺滿名牌鞋，有網民估計她所收藏的鞋總值逾一千萬元，相當奢華！

衣帽間內有一個三面鞋櫃。（IG@gracechowwwww）