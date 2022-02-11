聲生不息｜谷婭溦即將啟程到內地參賽　林欣彤泳兒疑因撞期退賽

由TVB首席創意官王祖藍牽線兼全權負責的音樂綜藝節目《聲生不息》是由無綫與芒果TV合力打造，節目由《我是歌手》原班人馬製作，招募新晉及現役歌手參賽比試歌藝，順利晉級者就有機會到內地，與全國其他選手進行對壘。據知節目原定於2月19日首播，去年12月更已經進行秘密拍攝，並爆出入圍名單，但之後卻一再延期。不過日前終於有新消息，有份參賽的谷婭溦（Vivian）在接受TVB娛樂新聞台訪問時就透露即將啟程到內地：「超級無敵期待，今日知道要走好開心，希望自己準備多啲歌再上去，因為你都知上到去人才濟濟，好犀利㗎嘛，我都唔可以未準備好就咁樣上去，所以我都好努力咁去準備一啲歌。」



谷婭溦（Vivian）透露即將啟程到內地參賽。（影片截圖）

去年12月有報道指節目正進行秘密拍攝工作，並爆出一份入圍歌手名單，包括炎明熹、林二汶、吳業坤、曾比特、Supper Moment、林欣彤、谷婭溦、泳兒、許靖韻、糖妹、林智樂及涂毓麟，不過上個月有網民爆料指節目原本已在香港錄製兩期，但就突然被叫停，並透露由於不允許再開拍選秀類節目，因而節目設置不能有學員和導師，而《聲生不息》亦被要求整改。

由TVB首席創意官王祖藍牽線兼全權負責的音樂綜藝節目《聲生不息》是由無綫與芒果TV合力打造。（影片截圖）

由於比賽時間遲遲未能確定，難免會影響參賽歌手的工作安排，有網民曬出一張聊天記錄，大爆林欣彤宣布退出節目，今年將會專注本地創作。而泳兒日前在接受訪問時就透露因擔心未能在香港親身宣傳新碟，之後亦已接下其他工作，會與節目撞期，所以可能無法到內地參加節目。至於曾傳出退賽的許靖韻，她的粉絲後援會就表示已與公司對接，透露許靖韻並沒有退出節目，原定過完年就到內地隔離，但目前尚未出發，正等待節目組通知及安排。有消息指聲夢學員林智樂及涂毓麟已被淘汰，並指最終前往內地比賽就只有六個名額，未知最後會有邊幾位歌手參賽呢？