逝者代言人｜名模白骨案轟動全港　屍體被發現在陳方安生兄長物業

法醫這個職業極為神秘，要以科學鑑定來釐清死者的死因，在表面證據不足的情況下，靠鑒證來挖出死者生前所遇到的事，為亡者取回公道。在J2最新播出的節目《666永: 逝者代言人》，透過1989年發生的「空姐溶屍案」來說明法醫如何憑牙齒來鑒定死者身份，找出破案的重要證據。不過節目中提到轟動全港的「名模白骨案」，雖然已經結案，卻疑點重重。



由陸永、黃子桐、陳欣茵主持的《逝者代言人》邀請了全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，向觀眾解釋齒科法醫如何憑牙齒頭骨來辨認死者。而「空姐溶屍案」的死者到男友家打算攤牌時竟惹來殺身之禍，兇手為了毀屍滅跡以腐蝕性液體將屍體溶掉。梁醫生提到要溶解屍體難度非常高，除了需要大量鏹水、時間之外，更在過程中產生大量臭味，所以在住所中很難在不被發現的情況下做到。

既然死者的皮膚組織已經被腐蝕性液體溶掉，根本做不了DNA測試，如何辨認到死者身份？梁醫生提到能夠以頭骨及盆骨來辨認死者的大概年齡、性別及種族。至於容貌方面，就可以用面型重組法、相片重疊法，來百分之百去證實死者的身份。而發生在1999年、轟動全港的「名模白骨案」，就用到相片重疊法來核實死者就是模特兒彭楚盈。

彭楚盈的骸骨被發現在前政務司司長陳方安生兄長方曼生的物業中，屍體已經化成白骨，頭骨竟然在旁的垃圾桶中，死狀非常恐怖。由於被發現時估計已死去4年有多，鑑證人員無法在屍體上找到軟組織和基因樣本，有份負責案件的梁醫生最後從牙齒及以相片重疊法確認死者是已經失蹤幾年的模特兒彭楚盈。

翻查多年前的報道，死者彭楚盈是方曼生的情人，有指彭楚盈認識方曼生時只有20歲，由於男方當時已婚，彭楚盈曾三度為對方墮胎。在彭楚盈的日記內，發現所有有關方曼生的頁數均被撕掉，在現場的垃圾桶亦發現了一個曾使用過的安全套。加上彭楚盈竟然身首異處，方曼生就成為兇殺案的嫌疑人。

梁醫生表示要溶掉屍體的過程非常複雜。（節目畫面）

案件疑點重重，案件原由油麻地警區列作謀殺案處理，但交到西九龍重案組即變為普通的骸骨發現案。除了日記被撕掉，現場發現的安全套未經化驗便離奇消失，加上警方透露屍體被發現前，方曼生曾多次出入這單位，令人懷疑有人耍手段隱瞞真相。

案件於2005年重啟死因研訊，法醫解釋有理由相信，當時屍體向右側臥在地上，頭擱在垃圾桶上，頸骨抵在垃圾桶的邊緣。屍體應該在腐化後，頸骨第三節與第四節因沒有軟組織連接而分離，頭骨與頭三節頸骨跌入垃圾桶中，其餘骸骨跌在地上。加上現場並沒有發現任何血跡，故最後判處彭楚盈死於死於不幸或意外。