不可能任務｜戴祖儀學做龍虎武師累街坊　自責流淚：做極都做唔到

無綫全新熱血綜藝節目《不可能任務》，將會由16名藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大不可能挑戰；接受首項「動作特技考驗」挑戰任務隊長張振朗，將會率領隊員戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安精心安排為期十天的龍虎武師基本功訓練，包括拉筋、側滾翻、前滾翻、片腿、跨腿以及如何做反應等。雖然昨晚播出的訓練內容在林迪安眼中只是「小兒科」，但一眾藝人卻各有各「倒瀉籮蟹」，當中戴祖儀（Joey）不但在拉筋環節中叫苦連天、柔軟度比男隊友還遜色；之後在翻滾訓練環節，Joey雖有完成整套動作，但全程美感欠奉，連她自己亦大感不滿意。

對於自己表現強差人意，Joey流下自責淚水。佢仲好搞笑咁話，眼淚冇滴到落嚟都唔算喊。

自感技不如人的Joey深怕連累隊友，最終忍不住流下自責的淚水：「我好驚我太fresh會影響大家嘅進度，我冇乜自信，但又唔想畀人知。所以我會加倍開心同加倍有反應！我其實冇整親，我只係唔明點解我做極都做唔到，我知技巧喺邊，但我都依然係每次都做唔到。任何踢腿類型動作都好難，自己一直知道呢個問題，但一路冇處理，到今日見到兩位大前輩，就係一個狀態最差嘅自己。」隊長張振朗則坦言擔心Joey：「可能大家認識嘅Joey係樂天、鍾意玩、好chill嘅女仔，估唔到佢會因為做唔好啲動作而喊出嚟。」Joey事後接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言，是首次不是因為劇情需要在鏡頭前真喊：「仲要喊到成個豬頭咁，我依家好擔心出到街會唔會好樣衰。」既搞笑又可愛。Joey又笑指經歷是次訓練後，更懂得如何「迎難而上」。

Joey接受側滾翻訓練時Kick住Kick住，但佢全程都全力以赴咁面對。

其實是次是由張振朗主動提出挑戰龍虎武師這項任務，並主動致電錢嘉樂出手幫忙。張振朗在節目中亦有透露選擇挑戰相關任務的原因：「當年我第一次拍動作戲，套劇係《包青天（再起風雲）》，要連續三十日拍打戲。當時個武指出名好猛，猛話我：『你係咪男人嚟，咁都做唔到？』我好記得有個動作我要原地捉住譚俊彥隻手再扯番上隻馬度，我因為咁墜咗好多次馬，但成個過程最開心係聽到人哋話『你終於似番個男人』，我覺得咁樣辛苦都係值得嘅。」本身是龍虎武師出身的錢嘉樂，坦言是次「出手」是因被張振朗熱誠感動，他在節目中亦勸勉一眾藝人努力學習、展現實力：「唔好吓吓都用替身，真真正正自己百分百做到之餘，仲要安全咁喺觀眾前面呈現到一啲嘢。」

拉筋時，張振朗畀人笑係「震」朗。