逆天奇案｜落實原班人馬拍續集　陳展鵬林夏薇復合馮盈盈疑被Out

由陳展鵬、林夏薇、黃智賢、馮盈盈等主演的TVB劇集《逆天奇案》成為2021年最高收視劇集，總監製劉家豪早在去年的慶功宴上就透露將會開拍續集，日前他在微博宣布已經落實：「《逆天2》創作已激情展開，並且確定原班人馬十月中開鏡，支持一下唄。」並Tag了一班有份演出的演員，包括陳展鵬、林夏薇、黃智賢、蔣祖曼、張頴康及劉佩玥，但就未有Tag馮盈盈。



總監製劉家豪早在去年的慶功宴上就透露將會開拍續集。（YouTube影片截圖）

森Sir（陳展鵬飾）向未婚妻Wing（林夏薇飾）承諾要做個好男友、好未來老公，但酒後與Ana（馮盈盈飾）發生關係。（YouTube影片截圖）

劇中森Sir（陳展鵬飾）同Wing（林夏薇飾）拍拖多年，即將結婚，但因為Ana（馮盈盈飾）插足，森Sir酒後亂性上錯床，同Ana發生關係，令森Sir同Wing分手收場。雖然在大結局中森Sir捨命從Marco（張頴康飾）佈置的密室中救出Wing，但Wing直言未能忘記森Sir曾與Ana上過床一事，即使深愛着對方，依然選擇分手，而Ana就隻身飛去北馬其頓，三人最終各走各路。

重溫酒後亂性上錯床：

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三人最終各行各路。（電視截圖）

對於開拍續集，網民反應非常熱烈，紛紛留言提出意見，當中有劇迷指森Sir同Ana的出軌戲成全劇敗筆，希望續集可以避免這種情節，而家豪哥亦回覆：「劇組會努力做好。」並率先透露續集內容：「人物連貫，案件全新創作。」而一班劇迷最關心森Sir同Wing會否復合，家豪哥就回覆：「九成會的。」其實在大結局中，Wing將森Sir送的戒指戴上手，似乎仍留戀舊情，暗示復合的可能性。雖然將會是原班人馬拍攝，但女主角林夏薇如今已是視后級人馬，加上陳展鵬這位視帝，話題性絕對更勝一籌！而被觀眾封為「國民妖精」的馮盈盈，由於劉家豪未有提及，因而網民猜測她被踢出局，無緣拍續集。

在大結局中，Wing將森Sir送的戒指戴上手，似乎仍留戀舊情，暗示復合的可能性。（電視截圖）

被觀眾封為「國民妖精」的馮盈盈，由於劉家豪未有提及，因而網民猜測她被踢出局，無緣拍續集。（YouTube影片截圖）

除了陳展鵬同林夏薇這個視帝加視后的組合令人期待之外，飾演情侶的黃智賢同蔣祖曼同樣深受觀眾喜愛。（微博@蔣祖曼Joman）

而在劇中飾演「殺虎夫妻」的張頴康同劉佩玥，雖然直至中段才正式登場，但作為反派的他們不但不討厭，風頭更完全蓋過同劇其他演員，觀眾緣甚佳的他們更被捧做最受歡迎反派CP！可惜Marco（張頴康飾）同尤麗（劉佩玥飾）最後都慘死，令不少劇迷大感惋惜，今次兩人回歸拍續集，未知會是怎樣的故事呢？

尤麗（劉佩玥飾）在逃亡途中撞車不治身亡，不少劇迷都大感惋惜！（YouTube影片截圖）

重溫「殺虎夫妻」恩愛片段：