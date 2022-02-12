專訪︱方紹聰入行12年做盡小角色未感灰心：處理手法同主角冇分別

「奶仔」方紹聰入行12年，出演超過二百部劇集，只要是你想得出的角色，醫生、律師、警察以至賊、恐怖分子、變態殺手甚至乎外星人他都飾演過，不過卻從未做過主角。感到灰心失落想放棄嗎？奶仔臉帶微笑說「只要繼續有得演戲就OK」，更將自己比喻成陳皮和洋酒，經過時間的洗禮會讓味道變得更甘更醇。

2009年加入無綫藝訓班入行，做演員同時擁有主持夢，敲盡監製房門卻得不到任何回音，憑着「人生應由自己掌控」的心態，他於疫情停工期間決定自己開節目做主持，最終誕生網上節目《約女Yama嗲》，再到後來在電視播出的《野外步出》。至於為什麼奶仔的出現會成為TVB業績指標，就讓他親自為大家拆解這個傳聞。

撰文：陳芷穎

攝影：陳順禎



奶仔加入TVB至今已經12年，出演超過二百部劇集做盡劇中小角色。（陳順禎攝）

入行12年做盡小角色 笑言成為TVB業績指標

2009年加入TVB至今已經12年，奶仔出演超過二百部劇集做盡劇中小角色，直至2018年《特技人》火人一角，觀眾終於知道方紹聰的名字。之所以能「老是常出現」，奶仔笑言全靠普通的外表：「唔係特別靚仔，又唔係特別醜樣，好普通嘅樣子，令我喺導演心目中係一個非常好用嘅演員，因為可以翻用。」亦正因如此，令奶仔成為TVB的業績指標：「有個傳聞話如果奶仔嗰年唔夠騷，公司業績都唔太好，咁最近我嘅騷都幾好。」

做慣小角色終希望一天能擁有主角光環，入行12年卻仍未有機會做主角，奶仔臉帶微笑說從未感到不快：「沒有小角色，只有小演員。我處理角色手法同主角冇分別，冇得做主角又唔會唔開心，只要繼續有得演戲就OK。而家未有啫，好似啲陳皮、酒咁，浸耐啲支酒會更加好飲。」

憑着2018年《特技人》火人一角，奶仔表示觀眾終於知道方紹聰這個名字。（網上圖片）

曾敲盡監製房門卻得不到主持機會 主動出撃製作《約女Yama嗲》

藝員訓練班入行，奶仔渴望做演員但同樣時擁有主持夢。他坦言入行第五年，曾經敲盡監製房門，希望獲得一個做主持的機會，可惜現實卻未如電影中的熱血情節，他得不到任何回音：「我一直好想做主持，入咗行五至六年，拍緊劇突然好想做主持。我去晒所有TVB可以有主持嘅部門敲門，同監製講『我叫方紹聰，一直拍緊劇但我都好想做主持，唔知你可唔可以畀個機會我？』當時冇回音，一個都冇，開始掉低做主持呢個夢想。」

隨着疫情來襲，奶仔亦陷入工作低潮，停工兩個月期間憑着「人生應由自己掌控」的心態，創作出《約女Yama嗲》一圓多年來的主持夢：「疫情嗰兩個月冇嘢做同埋我哋冇其他工作，唔通一直等落去？做人唔可以被動，一定要主動出撃。既然冇人畀機會你，唔通就要放棄目標，我嘅人生唔需要人哋畀機會我先去掌握，嗰時就同朋友整咗個節目《約女Yama嗲》，慢慢開始做主持，跌跌碰碰到今日嘅《野外步出》。」

奶仔渴望做演員同樣時擁有主持夢，曾經敲盡監製房門卻得不到任何回音。（陳順禎攝）

家人支持追夢從未給予壓力 入演藝圈一圓媽媽唱歌夢

奶仔於去年參與的《赤腳慈行》籌款活動同樣令人深刻，縱然雙腳受傷亦堅持完成六日五夜的行程。他坦言是希望答謝匡智會多年來的幫助：「匡智會幫咗我好多，我家姐係輕度弱智人士，想去多謝返匡智會幫咗我屋企咁多。」做藝人收入不穩定，再加上姐姐的情況，奶仔慶幸家人支持自己追夢：「屋企人好支持，金錢上政府有支援，財政困難我覺得不大。我係屋邨仔，洗費唔係好大又唔追求名牌，由細到大嘅成長令我唔會追求奢華生活。雖然搵錢唔多，但都夠使，屋企人都有積蓄。」

媽媽支持自己還有另一原因，奶仔表示：「媽媽好鍾意唱歌表演，但年輕時冇辦法實現唱歌夢，見到佢仔仔做鍾意嘅事，所以佢好支持，搵唔到好多錢都冇點畀壓力我。」談到工作目標，奶仔笑說目前正了解如何做監製，12年來經歷的高低、別人眼中的辛苦，他卻將它們視為人生珍貴的歷練。

專訪當日選址在奶仔的Studio，他與郭子豪和何廣沛租下單位拍攝YouTube片：