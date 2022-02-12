王力宏李靚蕾紐約法院訴訟內幕曝光　將會逐一提供出軌證據呈堂

王力宏與李靚蕾的婚變風波持續進行中，近日有大陸網友在紐約法院網站上查詢兩人離婚訴訟的內容以及進度，意外發現，在2月8日時王力宏的律師曾要求當地法院對李靚蕾進行裁決，若法官認可，李靚蕾可能面臨罰款甚至是6個月刑期。李靚蕾昨日（11日）發出5點聲明還擊，透露王力宏違反10條以上雙方簽署並公證之協議外，更凍結了她的財產、要求她承擔律師費以及不願支付孩子的贍養費。王力宏亦公開發了聲明表示：「已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾。」

李靚蕾發出5點聲明還擊，透露王力宏違反10條以上雙方簽署並公證之協議外，更凍結了她的財產。（微博圖片）

然而據悉，其實目前紐約法院的裁處，是關於孩子探視問題緊急命令的爭議，並不是關於離婚或出軌問題開庭。兩人目前並沒有就離婚問題進行訴訟，所以李靚蕾也還沒有機會提供王力宏出軌相關證據，但不等於她並沒證據在手，若未來隨著訴訟的進行，有討論到相關問題，李靚蕾才會依照紐約或台灣法院排程，逐一提供相關證據。

律師也表示，李靚蕾除了簡訊、電話，在上個月25日還寄律師函邀請王力宏來探視孩子，但全遭王拒絕，更片面向紐約法院請求變動探視方案，完全不管孩子權益，且還不顧原本協議，凍結了當時雙方協議李靚蕾可動用的帳戶及不動產，切斷女方財源，「藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。」