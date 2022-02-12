AKIRA為林志玲煲雞湯補身打破代孕傳聞　透露兒子長相

47歲林志玲和40歲日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平），新年前「無預警」下宣布榮升父母，2月11日AKIRA做爸爸後首次現身，越洋透過視訊接受台灣傳媒訪問，大方回應太太及BB情況，問到兒子像誰？AKIRA笑回：「像我們二人。」

47歲林志玲與AKIRA結婚近3年 無預警誕牛年BB：終於等到

台灣「第一名模」林志玲與日本男團EXILE成員Akira相戀半年便選擇共渡一生，2022年剛榮升父母。 (ig@chiling.lin)

AKIRA提到農曆新年是和老婆林志玲，與家人在日本家中安靜地度過，兩人在帶小孩方面目前沒有什麼分歧，基本上寶寶半夜喝奶、哭鬧或換尿布，夫妻二人都會一起起床照料。榮升爸爸Akira最感謝的就是太太：「世界上所有夫妻都有不同的問題，我們從結婚到有小孩，同樣一起克服了許多困難。志玲始終都沒有放棄，非常堅定自己的信念，才有了如今的成果。」擅長烹飪的AKIRA知道林志玲喜歡喝雞湯，他學著煲湯照顧太太，「我們會一起喝湯，希望志玲的身體趕快好起來。」一句話讓代孕流言不攻自破。

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林志玲與AKIRA在除夕年29晚，宣布喜訊。（Facebook@林志玲）

日本藝人一向相當重視私隱甚少提家庭事，AKIRA面對媒體侃侃而談已屬打破慣例，他坦言：「保護孩子的未來與隱私是父母的責任，如果是和工作相關，我和志玲都很樂意回答。但有一些關係到兒子的未來，能分享的我們都已經說了，還希望大家繼續溫暖地守護我們，現在真的很幸福，我們會繼續努力營造一個充滿愛的家庭。」

AKIRA（黑澤良平）新年前無預警宣佈榮升父母，做爸爸後首次現身，越洋透過視訊接受訪問，大方回應太太林志玲及BB情況。