鐵拳英雄｜王君馨戰鬥力突然歸零被斥唔合理　編審親解兩大原因

在TVB劇集《鐵拳英雄》中飾演「十二路譚腿」高手程安娜的王君馨（Grace），身手敏捷，動作乾脆利落，一出場已經一個打十個，相當犀利！不過日前劇情講到程安娜被赤靈王（梁琤飾）陷害，誣衊她是引發瘟疫的不祥人，一班唐仁街的街坊更將程安娜捉走，意圖燒死她來祭天。對此，不少網民指一向功夫了得的程安娜竟然戰鬥力急跌，面對一班村民毫無還手之力，劇情完全不合理！不過劇集編審葉天成就親解背後原因，更大爆程安娜身世之謎！



飾演程安娜的王君馨使出絕招「十二路譚腿」，一出場已經一個打十個，相當犀利！（YouTube影片截圖）

重溫精彩演出：

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程安娜被村民捉走，意圖燒死她來祭天。（YouTube影片截圖）

劇集編審葉天成在接受《香港01》訪問時就指其實劇情有交代：「其實佢同赤靈王打過一場受咗傷嘅，所以係弱啲，先俾啲村民捉，同埋佢都唔係好想傷到啲村民，可能係劇本上交代得唔係咁清楚，希望觀眾體諒體諒。而我哋主要都係想寫重感情線，嗰種兄妹情、母女情，所以要有啲危機出現，營造呢個感覺。但後尾佢好返啲，去救子羚嗰陣時，就顯露返佢嘅真功夫喇。」

程安娜與赤靈王一戰後傷到氣門，因而戰鬥力急跌。（電視截圖）

編審葉天成指母女、兄妹相認的感情戲才是重點。（YouTube影片截圖）

重現真功夫：

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至於Grace在劇中的真正身份，早前她曾拍片「劇透」：「其實程安娜嚟緊會有好多變化，見好多粉絲都喺度估計，未必咁容易估到，所以大家要繼續追睇！」雖然程安娜自認是步青心，但編審就大爆身世之謎：「當然真實唔係啦，好多人都估到個關係同背景，我哋想觀眾同網民繼續欣賞後面，佢仲有心路歷程好多嘢嘅，咁當然背景上、身份上係特別啲嘅，同展鵬、詩詠嗰啲戲都會有交代嘅，至於使唔使死就觀眾睇落去啦！」

程安娜反對華僑社眾人去救小柔同多多。（電視截圖）

當步青雲提到霜霜時，程安娜表情微妙。（電視截圖）

不少網民推斷程安娜的真正身份其實是丫鬟霜霜，未出場的劉佩玥才是步青雲真正的妹妹步青心。而日前一集其實已有透露玄機，劇情講到福妹（姚子羚飾）捉走了小柔（劉穎鏇飾）同多多（王子涵飾），華僑社眾人計劃去救她們，但程安娜卻反對，並指希望福妹同彭堅（張國強飾）狗咬狗，藉此剷除彭堅。之後步青雲到河邊找回她時，提及兒時與霜霜的相處點滴，期間程安娜表情微妙，似乎是被他的一番說話打動，最後更講道：「有緣嘅話，一定見得返。」可以推斷她就是霜霜本人，所以才會如此感觸！

呢句話意味深長。（電視截圖）