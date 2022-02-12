Jeffrey魏浚笙發表愛的宣言　望三年內迎娶女友：求婚要好浪漫

憑ViuTV真人騷《調教你男友》及綜藝節目《膠戰》而極速走紅的魏浚笙（Jeffrey）日前現身《Stephen．傾》接受陳志雲訪問，擁有靚仔和貴氣外表的Jeffrey成為人氣偶像後，卻沒有將感情事收埋，反而繼續與女友兼經理人Evelyn大方放閃。被問到會否擔心公開戀情會影響事業，他Man爆否認表示要顧及另一半感受：「你要對你另一半有承諾，冇人想做另一半要匿匿埋埋，唔Fair成件事，你身為一個男人，你係要公開保護。」



Jeffrey接受陳志雲訪問大方談論感情事，坦言視女友為結婚對象。（影片截圖）

現年23歲的Jeffrey與Evelyn拍拖6年，他坦承是一見鍾情被對方的內涵吸引而譜出姊弟戀：「覺得佢好叻，出口成文，用成語溝通，嗰時諗佢係咪老師，教中文。」最初與女友溝通有困難，但慢慢協調出方法：「我又變返有啲文化，佢又正常返啲。佢識我時好文縐縐，我鍾意佢文縐縐，唔知呢，係感覺。」

Jeffrey已認定年長四年的Evelyn為結婚對象，並希望在女友30歲前迎娶對方，亦即代表三年內他們便會拉埋天窗。雖然女友覺得太早，不過Jeffrey已構思求婚細節：「求婚要好浪漫、好Surprise，去外國求婚，整到紀錄片咁，之後睇返好開心。」至於婚禮，他則表示一切從簡，只會和家人及朋友簡單吃飯。

23歲的Jeffrey與Evelyn拍拖6年，他坦承是一見鍾情被對方的內涵吸引而譜出姊弟戀。（IG/ @jeffreyngai）

拍拖後，Jeffrey截斷所有異性埋身的機會，亦由女友出任經理人、開聯名戶口，掌管他的財政和行蹤。問到如何做絕緣體抵抗誘惑，Jeffrey說只要一方不給Signal就不會有開始：「呢啲事係互相吸引，冇得一個女仔衝過嚟就OK，你對人有意思先會嚟。」節目中，Evelyn一直在鏡頭外陪伴，Jeffrey不單只公開愛的宣言，最後還唱出Dear Jane的《不許你注定一人》送給女友，簡直是閃爆全場。

點撃睇Jeffrey和Evelyn的甜蜜合照：

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