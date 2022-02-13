阿嬌鍾欣潼擔心另一半經濟壓力大　賴弘國曾自爆為結婚瀕臨破產

相識超過20年的鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒（Joey）近日憑主持內地綜藝節目《因為是朋友呀》而大受歡迎，最新一集她們就請來好友陳妍希擔任嘉賓，期間陳妍希分享了不少與老公陳曉之間的夫妻相處心得，而阿嬌就問到情侶一起去旅遊，如何分配旅行費用的問題，Joey認為在旅行前應該商量好，而阿Sa就提出可以AA制，不過阿嬌就擔心另一半有經濟壓力：「也OK，我是擔心對方沒……負擔不起。」



阿嬌問到情侶一起去旅遊，如何分配旅行費用的問題。（影片截圖）

阿嬌擔心另一半負擔不起。（影片截圖）

阿嬌在2018年5月與有台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，兩人在美國大搞婚禮，回港後再補擺喜酒，婚宴及賓客的住宿費用等都由賴弘國負擔，再加上去馬爾代夫蜜月旅行，當時賴弘國曾自爆幾乎花光所有積蓄：「怎麼會有人結婚結到快破產。」坦言經濟壓力好大，但阿嬌就堅持不會出錢，並解釋：「那是因為我不希望拿錢把自己嫁出去。」賴弘國亦直言因為阿嬌的明星身份增添了不少壓力，會被放大關注，剛開始不適應也很辛苦，兩人不時會起爭執：「嬌普通話變好了是因為常常和我吵架，說得最好的幾句是我沒生氣、不要凶我、我不想聽、走開啦。」

阿嬌同賴弘國當初在美國大搞婚禮，回港後再補擺喜酒，婚宴及賓客的住宿費用等都由賴弘國負擔，再加上去馬爾代夫蜜月旅行，當時賴弘國曾自爆幾乎花光所有積蓄：「怎麼會有人結婚結到快破產。」（視覺中國）

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可惜這段婚姻只維持了短短14個月就結束，對於兩人離婚的原因，眾說紛紜，但相信與兩人財力懸殊不無關係。阿嬌曾在由大S主持的內地美妝節目《Beauty小姐》中自爆很喜歡買手袋，但就被老公埋怨買袋不看價錢：「因為我喜歡的牌子是比較貴嘛，但我是用自己的錢，我覺得我那麼辛苦努力賺錢，但現在會顧慮到他的感受，我就不敢買。」據知出道多年的阿嬌，身家億億聲，而在台灣開設醫美診所的賴弘國，雖然每月收入逾10萬港元，但相比起阿嬌仍差距甚大。不少網民猜測經歷過婚姻失敗後，阿嬌都好擔心未來會再因為雙方財力相差大而起爭執，所以才會提出這個問題，大家一起探討。

阿嬌曾自爆被老公埋怨買袋不看價錢。（影片截圖）

賴弘國開醫美診所，當時阿嬌亦有到場支持。（微博@鍾欣潼）