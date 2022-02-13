前無綫非執董利孝和夫人逝世　熱心公益廣為觀眾認識

前電視廣播有限公司非執行董事「利孝和夫人」陸雁群近年已甚少在公開場合露面。近日，有來自商界及利夫人朋友可靠消息透露，陸雁群昨日（12日）在家逝世，終年98歲。陸雁群於丈夫利孝和1980年離世後，由1981年起一直擔任無綫的非執董至2012年，並熱心於公益活動。因多年來均會參與無綫電視台慶中的切蛋糕儀式，故廣為觀眾認識。而她時常在電視節目中擔任頒獎和主禮嘉賓，再加上她喜愛穿著旗袍，衣著講究，因此形象突出，成為觀眾熟識的人物之一。



利孝和夫人於2018年曾出席公開活動。（YouTube影片截圖）

出生於1925年8月1日的利孝和夫人本名陸雁群，其丈夫利孝和於1980年逝世後，她便自1981年10月至2012年2月一直擔任電視廣播有限公司（又名無綫電視，TVB）非執行董事。利孝和夫人於2012年退任無綫非執董一職後，一直有傳其身體狀況欠佳。於2014年起，她更開始缺席台慶節目，更有傳她曾入院進行心臟手術。至2017年她再度現身主持儀式，打破傳言。利孝和夫人細女利蘊珍曾於2019年利孝和夫人生日時，上載合照到社交平台，照片見到利孝和夫人兒子利憲彬、二女利蘊蓮以及細女利蘊珍攜同子女前往媽媽位於淺水灣的住所慶祝生日，相中的利孝和夫人打扮光鮮，戴著一副白色眼鏡，看起來精神不錯，與兒女、孫輩們三代同堂，畫面溫馨。但至近日突然傳出死訊，據消息稱，有熟悉她的朋友昨日中午收到她在家離世消息，料因年老所致。