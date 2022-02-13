利孝和夫人3年前曾見證外孫女婚事　淺水灣大宅辦家宴顯名門貴氣

近日傳出前電視廣播有限公司非執行董事「利孝和夫人」陸雁群於昨日（12日）在家逝世，終年98歲。利孝和夫人近年甚少出席公開活動，其女兒利蘊珍都不時在IG分享家人聚會的照片。而在2019年3月時，利孝和夫人嫁外孫女，即是利夫人的女兒利蘊蓮的混血女兒Emily Ingram出嫁，嫁給外籍男友Mark。當時新娘子的阿姨，即是利蘊珍就擺了不少出嫁相片上社交網，而Emily本人亦有出po，表示因為外婆年老不方便到外地，所以在她的家辦結婚儀式和婚宴，當時利夫人好精神。



Emily與外婆利孝和夫人合照。（IG圖片）

Emily和老公Mark在外國生活，但當時亦特意回香港擺婚宴，婚宴選址在利夫人家中進行，雖然一對新人都有外國血統，但都依足中國傳統習俗，Emily穿上中式裙褂，戴上不少翡翠首飾及金器，亦有向長輩跪地斟茶等儀式。利夫人當時打扮得雍容華貴，外表好精神，在外孫女向她敬茶時面帶微笑。利家在家中設中式婚宴，估計只設宴接待至親的親友。講到利孝和的孫仔孫女，外界較多見的是其女兒利蘊珍與九巴後人雷禮權所生的一對子女雷正揚及雷正殷，而Emily就較為低調，因為Emily在倫敦生活多年，趁有假期會回港探外婆，而Emily本身在美國哈佛大學畢業，現為網上音樂會平台公司創舉人。Emily相當愛錫婆婆，不時會探望她，又上載相片都社交平台。

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