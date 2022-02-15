陳凱琳大仔Rafael三歲生日　表情多多勁靚仔猶如翻版鄭嘉穎

陳凱琳與鄭嘉穎婚後誕下2個囝囝，大仔Rafael鄭承悅2月14日情人節3歲生日，疫情肆虐未能出外慶祝，Grace花盡心思親手在家佈置，為Rafael舉行小型派對，並感性留言：「你的厚臉皮、你的微笑，甚至你的脾氣……幫助我們每天學習成為更好的父母。」

陳凱琳與鄭嘉穎婚後誕下2個囝囝，大仔Rafael鄭承悅2月14日情人節3歲生日。（IG：@ghlchan）

Grace表示原計劃帶囝囝去主題公園慶祝，不過因疫情關係想改為邀請囝囝的朋友仔開派對，但眼見確診數字不停升，最終只剩一家四口在家慶祝。派對雖小但Grace花盡心思，用上囝囝最愛的《獅子王》電影主題氣球，巨型「3」字氣球，氹得壽星仔相當開心，更有一條短片，紀錄Rafael生活日常，Rafael表情多多，眼大鼻高，愈大愈似爸爸鄭嘉穎，又會不時攬實媽咪要錫錫，絕對是媽媽的小情人，又有兩兄弟互動短片相當有愛。

陳凱琳與鄭嘉穎婚後誕下2個囝囝，大仔Rafael鄭承悅表情多多超可愛。（IG：@ghlchan）

陳凱琳感性留言：「眨眼間，一年又過去了，小Rafael今天三歲了！首先，祝我們的小情人生日快樂，你將永遠擁有爸爸媽媽的心。其次，我們想讓你知道，你讓我們多麼快樂——你的厚臉皮、你的微笑，甚至你的脾氣……幫助我們每天學習成為更好的父母。我們在家裡用氣球和蛋糕安靜地慶祝……要學習珍惜擁有的事物和時刻。再次祝我們最親愛的Rafael生日快樂！」

大仔Rafael鄭承悅冧爆爸爸鄭嘉穎。（IG：@ghlchan）