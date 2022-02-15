董敏莉3歲半囡囡酒店跌倒後腦着地　突然狂嘔急入院觀察48小時

董敏莉（Monie）與律師老公莊耀金於2016年結婚，婚後兩人育有一女莊子子，囡囡如今已3歲半，她們一家去年初移民台灣，Monie不時會於IG分享生活近況。昨日（14日）Monie就透露囡囡日前喺酒店浴室不慎跌倒繼而狂嘔，她留言表示：「呢個小朋友之前喺酒店浴室跌倒😓 係成個撻低（後腦着地，四腳朝天😨） 大喊咗一陣 敷咗冰、檢查咗身體 晚上觀察下佢有咩異樣 第二日都好精靈活潑 不過穩陣起見都係諗住睇吓醫生 點知開長途車返屋企中段 子子話個肚唔舒服 係咁攪條安全帶話好緊 隔咗一陣 佢突然間嘔 係嘔晒中午食嘅嘢出嚟 都幾多吓 而我只能用手幫佢接住🤮 佢勁驚又勁喊 我地梗係更加擔心😭 即刻改道搵最近嘅醫院急診睇下🩺 （而佢心愛嘅公仔布布都中咗D嘔吐物👉🏻👈🏻）。。。 」

董敏莉與囡囡。(董敏莉ig)

她續說：「疫情關係 醫院急症只准一人陪診 爸爸唯有在外等候。。。唔多人 等了10分鐘左右就見外科醫生 做了評估 醫生話子子嘅嘔吐應該不是外傷引起 見佢行得走得好活潑 之後再轉到兒科醫生檢查一下 頭部、眼睛，手手腳腳都沒有大礙。。。即刻放心晒❤️ 不過都要觀察多48小時 如果突然有咩狀況 要即時就醫 同埋醫生話呢排唔好再跌親 亦唔好參與球類活動 子子真係要乖乖唔好亂跑亂跳喇😅 」

囡囡要入院觀察。(董敏莉ig)

她又提供了一些有用資料給家長們：「家長最關心嘅其實係咩情況之下要睇醫生 所以 整理咗醫生俾嘅兒童頭部外傷資料 讓大家參考一下💁🏻‍♀️ 兒童頭部外傷如出現以下症狀之一，要馬上就醫：

-全身或局部抽筋

-出現嗜睡，且不容易叫醒

-兩側瞳孔大小不一

-嘔吐情形越來越明顯，且出現噴射式嘔吐

-出現肢體無力狀態

-步態不穩，容易跌倒

-易於平常的哭鬧或躁動不安

-前囟門明顯膨脹

-耳朵或鼻孔流出不明液體

-頭痛情形越來越嚴重

。。。希望大家新嘅一年平安健康🧧 情人節快樂🍒」

Monie囡囡已經出院。(董敏莉ig)