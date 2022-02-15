Ian陳卓賢新歌MV孖袁澧林演精神病患者　入行歷高低憑歌答謝粉絲

MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）於情人節（14日）推出2022年首支個人作品《留一天與你喘息》繼續親自作曲，而MV則有袁澧林擔任女主角，更與Ian齊齊扮演精神病患者。



Ian於情人節推出2022年首支個人作品，《留一天與你喘息》繼續親自作曲。

Ian早前寫了幾首曲風類同的作品，但最後揀了《留一天與你喘息》的旋律，當然是有特別用意。Ian說：「呢首歌旋律開始寫時係情歌同時帶點溫暖，同我想表達嘅主題好切合，同填詞人 Oscar溝通過後，寫咗呢個題材。歌名叫《留一天與你喘息》，照字面解，就係喺好忙碌、抖唔到氣嘅生活當中，都可以留到一日同你一齊，令我可以有喘息嘅機會，放低一啲壓力，因為有你喺我身邊。當中表達嘅『你』，唔淨係得一個人，亦可以係一大班人。」

Ian更指這是多謝粉絲的作品，他說：「入行以嚟都有高低起伏，但每次喺台上演出嘅時候，都望到台下呢班支持者，所以呢首歌有一個更重要嘅訊息，就係無論世界發生緊咩事，有幾危險，都仲有大家嘅存在，一班好重要嘅人。」

MV有袁澧林擔任女主角，更與Ian齊齊扮演精神病患者。

然後，Ian將這次做歌的概念告知了MV製作團隊後，團隊便為MV構思了一個有趣的故事。男女主角被標籤為異類，捉入精神病院，在裡面受了很多的苦困，但二人最終卻逃脫了，得到了前所未有過的自由，可是對於前路卻茫無頭緒。雖然如此，男主角發現其實最重要的人在身邊，無論去到哪裡，做些甚麼，只要一起做，已經很足夠。有了MV藍圖後，製作團隊找來袁澧林（Angela）與Ian雙雙扮演精神病患者，不過Ian笑言：「其實我唔講，大家未必知我哋係演緊精神病患者，反而純粹覺得我哋睇一件事有唔同睇法。其實每個人睇每件事都會有唔同睇法，唔代表精神有問題。」

與Angela合演MV，Ian很感激對方的參與，令拍攝過程十分順利。

今次與Angela合演MV，Ian很感激對方的參與，令拍攝過程十分順利，他說：「Angela幫咗我好多。我哋第一場戲就要拖手，我本身有啲慢熱，但原來佢好easy going，成日喺度講笑，先令到氣氛冇咁尷尬。」而整個MV裡面，Ian最遺憾冇入到礦洞裡面睇，他說：「我第一次入礦洞，幾新奇，但我哋只係喺入口來回拍咗幾次，冇機會行入去睇下入面係點樣，有啲可惜。」

除了《留一天與你喘息》外，Ian透露今年將推出不同曲風的作品，但與此同時，他亦未曾間斷地為自己唱作歌手的路費煞思量，他說：「我喺度諗應唔應該好似某啲唱作歌手咁，做到一提起佢就知佢風格係點，甚至係一聽前奏就知係佢嘅作品。或者將來會循呢個方向發展，有一系列曲風類似、主題有connection嘅歌曲出現，但現階段仍處於想寫乜嘢題材，邊種曲風可以配合到，就創作首歌出嚟，好似《留一天與你喘息》咁。」唱作方向尚未定型，但Ian唱作路卻肯定是會走下去的，他強調：「不論一個人寫或同人哋合寫，我個人比較鍾意有自己嘅創作喺入面。」