內科朴院長︱羅美蘭捱過欠債變搶手貨　李瑞鎮扮女團似Annabelle

韓國型佬李瑞鎮主演的《內科朴院長》劇情輕鬆搞笑，除了李瑞鎮的禿頭Look夠晒注目，他戲中的妻子「史莫琳」羅美蘭亦非常搶眼，經常誇張的浪漫穿着示人，而現實中的羅美蘭人稱「喜劇匠人」，去年更以46歲之齡揮低金喜愛、全度妍等韓流巨星，以電影《誠實選舉媽》獲封影后，演技備受肯定！

香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」收看由李瑞鎮、羅美蘭主演的《內科朴院長》。

不過，這位橫掃各大頒獎禮最佳女配角獎項的最強綠葉，演藝之路並非想像般順。羅美蘭從韓國藝術大學話劇系畢業後便投身各大劇場，但當時話劇表演屬於小眾行業，因此她的收入並不穩定；後來她在2002年下嫁從事音像事業的丈夫，婚後對方生意失敗欠下巨債，羅美蘭也陷入事業低潮：「結婚後完全是事業的停滯期，從這裡搬走時甚至沒有錢交電費；懷孕期間為了賺取生活費，我們便把不穿的衣服變賣，然後買點小菜吃。」

羅美蘭飾演的「史莫琳」在戲中經常以浪漫造型示人。

為了維持生計，羅美蘭在三十歲轉投影視圈，並在2005年電影《親切的金子》嶄露頭角，此後她多擔任電視配角，卻憑著亮眼表現成為搶手貨！據韓聯社調查顯示，在2007年至2017年9月期間上映、入場人數超過10萬人的電影中，羅美蘭演出作品多達31部，位居演員第一名，可見她備受業界重用並深受觀眾喜愛。

羅美蘭是業界搶手貨。

另外，向來以型佬形象行走江湖的「最佳筍盤」李瑞鎮，過去因為主演長篇劇《李祘》而人氣大漲，就連拍攝綜藝時也被外國人稱為「朝鮮最帥的王」，可見皇帝形象深入人心！不過他為了人生首部喜劇《內科朴院長》而犧牲色相，不但「禿頭」演出，早前更以空氣瀏海加孖辮造型化身女團成員，卻被笑指女裝扮相神撞樣Annabelle，形象爆笑！

睇下有幾似Annabelle：

對此李瑞鎮笑言曾覺得導演給錯劇本，不過他認為決定接拍便要去到盡，因此絕不介意放下偶包；雖然有不少觀眾敲碗期待第二季，李瑞鎮坦言要視乎劇組意願，但他非常樂意再度扮演「朴院長」！想再度與朴院長相遇，就要到「黃Viu煲劇平台」多多支持由李瑞鎮各羅美蘭主演的《內科朴院長》了。